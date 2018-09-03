|ПОРА ВЫКАПЫВАТЬ ГЛАДИОЛУСЫ
Начинать выкапывать гладиолусы в нашей зоне лучше с середины сентября, особенно если осень влажная, а конец августа был прохладным и дождливым. В таких условиях сильно развиваются грибные болезни типа серой гнили (ботритис) или пятнистости (склеротиния, септория, парша). Ранняя выкопка обеспечивает лучшую сохранность клубнелуковиц зимой. При хороших погодных условиях, если на растениях нет признаков заболевания, выкопку можно отложить до начала октября, но не позднее, чем наступят заморозки. Перед выкопкой стебли гладиолуса срезают секатором до основания, клубнелуковицы выкапывают вилами или лопатой, срезают корни, осторожно стряхивают почву и укладывают в по крытые газетой ящики (последнее необходимо для того, чтобы не растерять детки, которые образуются у основания молодой клубнелуковицы).
Если на участке выращивается несколько сортов, следует позаботиться о том, чтобы каждый сорт имел этикетку с названием и не смешивался с другими. Ящики с клубнелуковицами переносят в сушильное помещение, где поддерживается температура 25-30°С и имеется хорошая вентиляция. В домашних условиях можно расположить выкопанные гладиолусы около включенной плитки или вентилятора. Просушка в таких условиях длится 6-8 дней, после чего продолжается при 18-20°С в течение месяца. За это время клубнелуковицы просыхают, и их легко очистить от загрязненной наружной чешуи (но не снимая ее полностью!) и от старой клубнелуковицы, которая отделяется с помощью тупого конца ножа. Детку отделяют от крупных клубнелуковиц и хранят в пакетах. После очистки клубнелуковицы просушивают еще неделю-две и затем помещают в хранилище, где в течение зимы поддерживается температура 5-10°С и влажность воздуха не выше 60-70%. В домашних условиях гладиолусы хранят в коробках или пакетах в наиболее прохладном месте - у балкона, внизу холодильника. В течение зимы проверяют состояние клубнелуковиц и удаляют заболевшие. Естественный период покоя клубнелуковиц продолжается 2-2,5 месяца, после чего они могут прорасти, если в хранилище тепло и повышена влажность. Это часто наблюдается уже в марте, когда до посадки еще далеко. Чтобы приостановить дальнейший рост, необходимо просушить клубнелуковицы и поместить их в сухое прохладное место.
Т. ТАМБЕРГ
Газета "САДОВОД"
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