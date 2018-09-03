



::. ПОРА ВЫКАПЫВАТЬ ГЛАДИОЛУСЫ | Цветоводство ПОРА ВЫКАПЫВАТЬ ГЛАДИОЛУСЫ

Начинать выкапывать гла­диолусы в нашей зоне лучше с середины сентября, особенно если осень влажная, а конец августа был прохладным и дож­дливым. В таких условиях сильно развиваются грибные болезни типа серой гнили (ботритис) или пятнистости (склеротиния, септория, парша). Ранняя выкопка обеспечивает лучшую сохран­ность клубнелуковиц зимой. При хороших погодных условиях, если на растениях нет признаков заболевания, выкопку можно отложить до начала октября, но не позднее, чем наступят за­морозки. Перед выкопкой стебли гладиолуса срезают секатором до основания, клубнелуковицы выка­пывают вилами или лопатой, срезают корни, осторожно стря­хивают почву и укладывают в по крытые газетой ящики (последнее необходимо для того, чтобы не растерять детки, которые обра­зуются у основания молодой клубнелуковицы).

Если на участке выращи­вается несколько сортов, следует позаботиться о том, чтобы каж­дый сорт имел этикетку с наз­ванием и не смешивался с дру­гими. Ящики с клубнелуковицами переносят в сушильное поме­щение, где поддерживается тем­пература 25-30°С и имеется хорошая вентиляция. В домашних условиях можно расположить выкопанные гладиолусы около включенной плитки или вентилятора. Просушка в таких ус­ловиях длится 6-8 дней, после чего продолжается при 18-20°С в течение месяца. За это время клубнелуковицы просыхают, и их легко очистить от загрязненной наружной чешуи (но не снимая ее полностью!) и от старой клубне­луковицы, которая отделяется с помощью тупого конца ножа. Детку отделяют от крупных клуб­нелуковиц и хранят в пакетах. После очистки клубнелуковицы просушивают еще неделю-две и затем помещают в хранилище, где в течение зимы поддерживается температура 5-10°С и влаж­ность воздуха не выше 60-70%. В домашних условиях гладиолу­сы хранят в коробках или пакетах в наиболее прохладном месте - у балкона, внизу холодильника. В течение зимы проверяют со­стояние клубнелуковиц и удаля­ют заболевшие. Естественный период покоя клубнелуковиц продолжается 2-2,5 месяца, после чего они могут прорасти, если в хранилище тепло и по­вышена влажность. Это часто наблюдается уже в марте, когда до посадки еще далеко. Чтобы приостановить дальнейший рост, необходимо просушить клубнелуковицы и поместить их в сухое прохладное место.

Т. ТАМБЕРГ

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 110 | автор: sadovod | Сегодня, 12:01 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.