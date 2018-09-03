|Астра однолетняя: сорта, размножение, уход
Всем известная и любимая астра однолетняя относится к семейству астровых, но родовое название ее— каллистефус китайский, что в переводе с греческого означает«прекрасный цветок». Родина его—юг Дальнего Востока, Китай.
В культуре астра однолетняя известна с XVIII века и в настоящее время представлена многими формами и сортами. Стебли астры прямостоячие, ветвистые, высота различных сортов колеблется от 20 до 100 см. Соцветие — корзинка из ложноязычковых и трубчатых цветков, различающихся по размеру от 2 до 16 см и разнообразной окраски — от белой до темно-малиновой и фиолетовой. Цветет астра с конца июля до конца октября. У разноцветущих сортов семена успевают созреть в наших условиях, но при более позднем цветении они созреть не успевают. Семена клиновидные, золотисто-коричневые или буровато-лиловые, всходят достаточно быстро (на 7—10-й день), но продолжительность жизнеспособности не более 2—3 лет, поэтому не храните долго семена — они потеряют всхожесть.
Размножают астру рассадным способом и посевом прямо в грунт самой ранней весной, так как она достаточно холодостойка и не боится весенних заморозков. Можно сеять семена астры под зиму, в октябре, засыпав семена торфом. Астра — светолюбивое растение, поэтому высаживать ее следует на солнечном участке. Почва должна быть питательной, но нельзя под посадки вносить свежий навоз, так как это способствует развитию болезней. Лучше вносить компост и минеральные удобрения, а с осени — известь или мел (40—60 г на м2), так как астра плохо растет на кислых почвах. На рассаду семена астр высевают в конце марта или в апреле. Высаживают в грунт в середине мая. Когда растения достигнут 10—15 см (4—5 настоящих листьев), следует провести первую подкормку аммиачной селитрой или мочевиной (примерно 20 г на м2). С начала бутонизации вносят полное минеральное удобрение (азофоска 30 г на м2). На сухих участках и в засушливую погоду необходимы регулярные поливы.
Молодые растения астры (сеянцы) подвержены заболеванию «черная ножка», особенно проявляющемуся при избыточной влажности. В период вегетации растения могут погибать от фузариоза (чернеет стебель, увядают листья), иногда проявляются вирусные заболевания — листовая мозаика, желтуха астр. Растения с признаками заболевания уничтожают. Нельзя выращивать астры на одном и том же месте несколько лет подряд, возвращаться на тот же участок можно не ранее чем через 4 года. Хорошо воздействует на развитие крупных соцветий внекорневая подкормка (опрыскивание растений) смесью минеральных удобрений (слабый раствор): 0,2%-ным раствором аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия, а также опрыскивание микроэлементами (наборы их имеются в продаже).
Имеется более 30 сортотипов астры летней, отличающихся формой соцветий и способом использования — срезочные, обсадочные, универсальные. Из срезочных наиболее декоративны сорта, относящиеся к сортотипу Страусово перо, Калифорнийская исполинская, Пионовидная, Принцесса, Американская кустовая, а с игольчатыми и лучевыми язычковыми цветками — сорта Уникум, Радио, Художественная, Лучистая, Игольчатая. Их соцветия изящные, воздушные, очень декоративны. Для обсадки пригодны сорта из группы Лилипут, Аполло, Вальдерзее, Амбрия, Эдельвейс.
Т. Тамберг доктор с/х наук
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