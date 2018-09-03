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::. Астра однолетняя: сорта, размножение, уход | Цветоводство
Астра однолетняя: сорта, размножение, уход
Всем известная и люби­мая астра однолетняя отно­сится к семейству астровых, но родовое название ее— каллистефус китайский, что в переводе с греческого означает«прекрасный цветок». Родина его—юг Даль­него Востока, Китай.
В культуре астра однолетняя известна с XVIII века и в настоя­щее время представлена многи­ми формами и сортами. Стебли астры прямостоячие, ветвистые, высота различных сортов колеб­лется от 20 до 100 см. Соцветие — корзинка из ложноязычковых и трубчатых цветков, различаю­щихся по размеру от 2 до 16 см и разнообразной окраски — от белой до темно-малиновой и фиолетовой. Цветет астра с кон­ца июля до конца октября. У разноцветущих сортов семена успе­вают созреть в наших условиях, но при более позднем цветении они созреть не успевают. Семена клиновидные, золотисто-ко­ричневые или буровато-лило­вые, всходят достаточно быстро (на 7—10-й день), но продолжи­тельность жизнеспособности не более 2—3 лет, поэтому не хра­ните долго семена — они поте­ряют всхожесть.
Размножают астру рассадным способом и посевом прямо в грунт самой ранней весной, так как она достаточно холодостой­ка и не боится весенних заморозков. Можно сеять семена ас­тры под зиму, в октябре, засы­пав семена торфом. Астра — светолюбивое растение, поэто­му высаживать ее следует на солнечном участке. Почва дол­жна быть питательной, но нельзя под посадки вносить свежий на­воз, так как это способствует развитию болезней. Лучше вно­сить компост и минеральные удобрения, а с осени — известь или мел (40—60 г на м2), так как астра плохо растет на кислых по­чвах. На рассаду семена астр высевают в конце марта или в апреле. Высаживают в грунт в середине мая. Когда растения достигнут 10—15 см (4—5 насто­ящих листьев), следует провести первую под­кормку аммиач­ной селитрой или мочевиной (примерно 20 г на м2). С начала бутонизации вносят полное минеральное удобрение (азо­фоска 30 г на м2). На сухих участках и в за­сушливую пого­ду необходимы регулярные поливы.
Молодые растения аст­ры (сеянцы) подвержены заболеванию «черная ножка», осо­бенно проявляющемуся при из­быточной влажности. В период вегетации растения могут поги­бать от фузариоза (чернеет сте­бель, увядают листья), иногда проявляются вирусные заболе­вания — листовая мозаика, жел­туха астр. Растения с признака­ми заболевания уничтожают. Нельзя выращивать астры на од­ном и том же месте несколько лет подряд, возвращаться на тот же участок можно не ранее чем через 4 года. Хорошо воздей­ствует на развитие крупных соцветий внекорневая подкорм­ка (опрыскивание растений) смесью минеральных удобрений (слабый раствор): 0,2%-ным ра­створом аммиачной селитры, су­перфосфата и хлористого калия, а также опрыскивание микроэле­ментами (наборы их имеются в продаже).
Имеется более 30 сортотипов астры летней, отличающихся формой соцветий и спо­собом использования — срезочные, обсадочные, универсаль­ные. Из срезочных наиболее де­коративны сорта, относящиеся к сортотипу Страусово перо, Калифорнийская исполинская, Пионовидная, Принцесса, Амери­канская кустовая, а с игольчаты­ми и лучевыми язычковыми цвет­ками — сорта Уникум, Радио, Художественная, Лучистая, Иголь­чатая. Их соцветия изящные, воздушные, очень декоративны. Для обсадки пригодны сорта из группы Лилипут, Аполло, Вальдерзее, Амбрия, Эдельвейс.
Т. Тамберг доктор с/х наук
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