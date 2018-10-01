Цветоводу в октябре (напоминание)

В октябре приступают к посадке луковиц тюльпанов, но, почву под посадку тюльпанов необходимо подготовить заранее, чтобы грунт немного осел. Под перекопку необходимо внести перегной или компост, а также суперфосфат и сульфат калия из расчета 30-50 г на м 2 . Азотные минеральные удобрения и навоз вносить не следует. Торопиться с посадкой тюльпанов не следует, необходимо, чтобы температура воздуха была не выше 8-10 0 С. Примерная глубина посадки луковиц – 8 см. Высаживать их можно рядками, кружочками или другими узорами, можно дать волю вашей фантазии. И не забудьте замульчировать посадки. В октябре следует обрезать отцветшие побеги у всех многолетников, срезать листья у ирисов, пионов. Если вы планируете пересадку или деление многолетников, то поторопитесь, лучше это сделать в начале октября, позднее растения не успеют укорениться, и весной вы можете их не досчитаться.

Для лучшей перезимовки подкормите многолетники фосфорными и калийными удобрениями, удалите сорняки и замульчируйте лилии, ирисы, флоксы, нарциссы.

После первых заморозков окучьте розы, но укрывать их на зиму пока рано, это следует сделать, когда придут морозы и температура опустится до -7-8 0 С.

Выкапывать клубнелуковицы георгин не торопитесь, а сделайте это после первых заморозков, до этого времени дайте им хорошо вызреть.

Плети клематисов снимают с опор, укладывают и утепляют листвой или лапником. Весной ваши растения обязательно вас отблагодарят и раскрасят ваш сад разноцветными красками.

П. Соколов

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