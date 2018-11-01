



::. Хранение клубнелуковиц гладиолуса в зимний период | Цветоводство Хранение клубнелуковиц гладиолуса

Гладиолусы не зимуют в открытом грунте. Понижение температуры до - 4-6 °С приводит к гибели растений. Поэтому с середины сентября начинают выкопку гладиолусов, не затягивая ее позднее начала октября. В наш короткий период вегетации не все сорта гладиолуса успевают зацвести. Часто не успевают зацвести растения из мелких клубнелуковиц, однако выкапывать следует все растения, как отцветшие, так и не успевшие зацвести. Новая так называемая замещающая клубнелуковица образуется у всех растений, только она будет отличаться по размеру. После выкопки клубнелуковицы необходимо подвергнуть интенсивной просушке при температуре

25-30 °С и хорошей вентиляции, что будет подавлять развитие болезнетворных грибков и микробов, занесенных из почвы. После 2-3 недельной просушки новую клубнелуковицу очищают от старых корней, материнской, уже засохшей, клубнелуковицы и верхних запачканных почвой чешуи, оставляя нижние чешуи нетронутыми. Чтобы клубнелуковица окончательно просохла, ящики или коробки с ними оставляют еще на 25-30 дней в теплом месте, при 18-20 °С.

После этого клубнелуковицы сортируют, отбирают и помещают в пакеты детку (клубнепочки), раскладывают их в коробки в один слой и переносят в хранилище, где должна поддерживаться постоянная температура в пределах 5-10 °С и относительная влажность воздуха 60-70%. Если у вас имеется погреб, где вы храните картофель, то там же можно хранить и гладиолусы, но при условии низкой влажности и неснижения температуры в зимние месяцы ниже нуля. В домашних условиях до наступления заморозков можно хранить клубнелуковицы на балконе, между оконными рамами, а затем у дверей балкона, в нижнем отделении холодильника. Главное - не допускать сильного повышения влажности, что может привести к заболеванию клубнелуковиц и к раннему прорастанию их. Период покоя у гладиолусов, во время которого клубнелуковица не может прорастать даже при благоприятных условиях, продолжается 35-40 дней, после чего она может прорасти, что часто и случается у любителей при хранении в комнатных условиях: в феврале-марте на клубнелуковицах появляются ростки, хотя до высадки в грунт еще 2-3 месяца. Что делать в таком случае? Прежде всего, надо просушить клубнелуковицы, разложить их и оставить в теплой комнате на 2-3 дня, затем поместить в прохладное место. Рост прекратится, и клубнелуковица благополучно долежит до весны. Высаживать проросшие клубнелуковицы в горшки не стоит, так как при недостатке света и других условий не сформируется зачаток соцветия и растение не будет цвести.

Во время хранения необходимо регулярно осматривать клубнелуковицы и выбраковывать пораженные болезнями. Если на клубнелуковице появились коричневые пятна, черная гниль или клубнелуковица мумифицировалась, т.е. превратилась в твердое высохшее образование, то это результат поражения фузариумом, склеротинией или паршой. Иногда при хранении во влажных условиях может появиться пенициллезная гниль, покрывающая клубнелуковицы голубоватым налетом. Пораженные клубнелуковицы следует немедленно выбраковать. Поверхностная обработка химикатами малоэффективна, так как обычно заражение идет по сосудам растения и проникает внутрь клубнелуковицы. Более действенной является тепловая обработка клубнелуковиц в период полного покоя, а именно в декабре. Просушенные клубнелуковицы опускают в воду нагретую до 53°С, на 10-15 мин. и быстро остужают в холодной проточной воде, после чего их быстро и хорошо просушивают и кладут на хранение. За 15-20 дней до посадки клубнелуковицы очищают от чешуи и выставляют на свет. Появившиеся ростки зеленеют, и в клубнелуковице происходят процессы подготовки к вегетации.

Т. Г. Тамберг, доктор с.-х. наук

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 98 | автор: sadovod | Сегодня, 11:27 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.