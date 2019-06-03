



::. Розы флорибунда | Цветоводство Розы флорибунда

У ландшафтных дизайнеров королева цветов пользуется большой популярностью. Достойное место в оформлении приусадебных участков и цветников занимают сегодня розы класса флорибунда. Они обладают восхитительным внешним видом, вносят в атмосферу сада ощущение праздника. Ухаживать за этими растениями не очень сложно, а преимуществ у таких многолетников по сравнению с другими разновидностями хоть отбавляй.

Немного истории

Данную группу сортов роз выделили еще в начале прошлого века. Ее представители были получены путем скрещивания полиантовых и чайных роз. В этом имеется заслуга селекционера Питера Ламберта, который вывел первый сорт указанного типа на основе двух разновидностей благородного цветка: Mignonette и Souvenir de Mme. Другой источник называет автором флорибунды ученого Поулсена. Год появления группы — 1924. Термин «флорибунда» впервые использовала компания «Джексон и Перкинс» в середине XX-го столетия.

Общие характеристики

В высоту прелестные растения достигают 30-100 см в зависимости от конкретного сорта. Цветки на них образуются в кистях по 3, 5 и более штук, бывают простые и махровые, а по форме — чашевидные или же бокаловидные. Сорта класса флорибунда — это всегда стройные, обильноцветущие кустарники с прямостоячими побегами, радующие глаз изящными соцветиями нежных или ярких оттенков на протяжении всего периода вегетации. Отцветшие бутоны опадают самостоятельно.

Основная масса сортов данной группы — морозоустойчивые растения. Восстановление поврежденных низкими температурами побегов происходит гораздо быстрее, чем у других разновидностей. Кроме того, удивительные многолетники отличаются хорошим иммунитетом к различным заболеваниям. За эти свои качества многие сорта этого класса получили награды на международных выставках.

Популярные сорта

Выбор сортов группы флорибунда настолько богат, что отдать предпочтение каким-то определенным цветам достаточно сложно. И все же есть разновидности, выделяющиеся из общей массы изысканных растений.

Никколо Паганини — представляет собой мощный куст, чьи стебли покрыты декоративной листвой, а благоухающие темно-красные цветки собраны в крупные соцветия.

Стромболи — достигает в высоту около 80 см, украшен глянцевыми темно-зелеными листьями и махровыми алыми цветками в форме чаши.

Блювендер - густооблиственное раскидистое растение высотой до 0,6 м, приводящее в восторг видом своих розово-лососевых махровых цветков.

Популярны у цветоводов также очаровательная Блю Бажу с голубовато-сиреневыми бутонами, обладательница огненно-красных соцветий Лилли Марлен, сорта Диадем, Карт Бланш, Галакси.



Выращивание и уход

Высаживать декоративные многолетники желательно в умеренно-солнечном секторе участка или в полутени. Выбранное для культуры место должно быть защищено от сквозняков. Посадку осуществляют вечной или осенью. Выкапывают яму глубиной и шириной по 50 см, не менее. Если планируете групповые посадки, то на 1 м2 размещайте не больше семи экземпляров. Сорта группы флорибунда любят плодородную, слабокислую почву, а потому для них готовят специальную земляную смесь, для чего соединяют садовый грунт, перегной, торф и песок в соотношении 2:1:1:1. Не лишним будет добавить туда же горсть суперфосфата, измельченной глины, костной муки. Корневую шейку углубляют в почву на 2-3 см. Высаженный куст надо обильно полить, а пространство вокруг него засыпать мульчей — опилками, например.

Уход растениям требуется стандартный. Их необходимо регулярно поливать отстоянной, чуть теплой водой. Делать это рекомендуется в утренние часы или же вечером. В конце жаркого летнего дня можно распылить воду на листья.

Важные для нормального роста и развития кустарников мероприятия: рыхление и прополки. Их производят периодически на протяжении всего теплого сезона. То же касается и подкормок. Наилучший вариант: чередовать внесение под цветок органических и минеральных удобрений. Своевременная подкормка — залог продолжительного и пышного цветения.

Родственницам полиантовых и чайных роз требуется также обрезка. Ее производят дважды в год: весной и осенью. Весенняя обрезка носит санитарный характер, одновременно может использоваться и для омоложения кустов. Осенью, перед укрытием на зиму укорачивают все побеги. В результате высота стеблей должна быть около 40 см.

От повреждений морозами кустарники защищают еловым лапником, сухой листвой и нетканым материалом. Как только наступит весна и немного потеплеет, укрытие снимают во избежание загнивания роз.

Флорибунду выращивают не только в качестве кустарника, но и на штамбе, и в контейнерах, кадках. Чудесные цветки долго стоят в воде, а потому годятся для срезки.

Надежда Пономаренко

На фото: роза Шарль Азнавур, роза Лаваглут

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::. прочитало: 53 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.