Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Аденофора в вашем саду | Цветоводство
Аденофора в вашем саду
Колокольчики — удивительные цветы. Они навевают нам мысли о полевых просторах, где гуляет ветер, сочная зелень трав радует глаз, а в душе рождается ощущение абсолютной свободы. Поселите колокольчики у себя в саду — и ваше настроение всегда будет прекрасным! Хорошим выбором станет растение аденофора, называемое также бубенчиком.

Описание культуры
Представительница семейства Колокольчиковые, о которой пойдет наш рассказ, родом из Европы. Однако встречается данное растение и в других частях земного шара: в странах Восточной Азии (преимущественно в Китае, Корее, Японии), во многих областях Африки. Нашлось место цветку и на территории России: здесь его можно увидеть на Дальнем Востоке и в Сибири. Места обитания бубенчика: луга, леса, кустарниковые заросли.
Аденофора — это травянистое многолетнее растение, отличающееся завидной выносливостью. Высота его варьируется от 0,5 до 1,5 метра. У бубенчика имеются мощный корень и прямостоячие стебли — тонкие, жесткие, разветвленные в верхней части. Интересно, что листья у аденофоры двух типов: те, что развиваются на стебле, снабжены черешками, находящиеся в прикорневой зоне — сидячие. По форме они также различаются: первые — широколанцетные, вторые — сердцевидно-округлые.
В середине лета на растении появляются мелкие, поникающие цветки в синих тонах с колокольчатыми венчиками и длинными пестиками, собранные в верхушечные мутовчатые, кистевидные или метельчатые соцветия. Они источают приятный аромат и привлекают внимание пчел. После 1,5 месяцев красивого цветения бубенчик обзаводится плодами-коробочками с многочисленными приплюснутыми семенами внутри.
Название культуры указывает на ботаническую особенность многолетника: его завязи покрыты бородавчатыми железками. По данной причине в переводе с греческого слово «аденофора» означает «железконосец»: aden переводится как "железка", а phoros – "носить".

Популярные виды
Род Аденофора представлен 60 разновидностями травянистых растений. Правда, для декоративного разведения используют лишь некоторые из них.
Бубенчик мутовчатый — характеризуется кольцевым расположением цветков и листиков. Его максимальная высота равна 1,2 м, длина мелких цветочков синего окраса — 1,3 см. Данное растение цветет всю вторую половину лета.
Бубенчик трехлистный — притягивает к себе взгляды благодаря наличию большого числа голубых цветков, собранных в мутовки. Прямой стебель многолетника в высоту бывает не более 1 метра.
Отличным медоносом является Аденофора лилиелистная. Это высокорослое растение с бледно-синими или нежно-голубыми поникающими душистыми цветками, годящимися для срезки.
Достоин вашего внимания и Бубенчик растопыренный. Его крупные цветки-колокольчики сине-голубого оттенка развиваются в соцветиях типа «кисть» или «метелка». Именно этот вид получил распространение в России и на востоке азиатского континента.
Есть еще аденофора трехконечная, курильская; бубенчик коронопусолистный, перескиелистный. Каждый из этих видов по своему-привлекателен и неповторим.

Особенности выращивания и ухода за бубенчиком
Аденофора — светолюбивая культура, поэтому ее следует высаживать на залитых солнцем участках. Однако и в полутени на растении появятся бутоны, правда, пышным цветение такого экземпляра не будет.
Лучше всего бубенчик растет на суглинистой почве с нейтральным рН. При использовании для посадки обычного садового грунта следует позаботиться о его хорошей воздухо- и водопроницаемости. Выбирая место для возделывания культуры, учитывайте уровень на участке грунтовых вод, поскольку аденофора плохо чувствует себя на заболоченных почвах.
Осуществляя полив многолетника, крайне важно не допускать переувлажнения почвы под цветком. В летний период, когда стоит жаркая погода, растению показан ежедневный полив, который очень желательно производить в вечернее время. Мероприятие не осуществляют, если верхний слой земли все еще влажный.
Аденофора нетребовательна к подкормкам, но при внесении в почву минеральных комплексных удобрений в фазу бутонизации отблагодарит вас буйным цветением. Можно прибегнуть к этой процедуре также ранней весной, а в сентябре подкормить калийно-фосфорными удобрениями.
К пересадке растение относится негативно, поэтому ее следует осуществлять изредка и лишь в крайнем случае. При достижении цветоносами многолетника достаточной высоты стоит обеспечить бубенчику опору.
Из вредителей бубенчику угрожает более всего тля (с нею борются при помощи инсектицидов), из болезней — корневая гниль, но только в сырое и холодное лето.
Морозоустойчивость аденофоры выше всяческих похвал, так что эту декоративноцветущую культуру совсем необязательно укрывать на зиму.
В цветнике прекрасный колокольчик хорошо сочетается с обладателями пышной листвы (хостами, лилейниками), с полевыми цветами (тысячелистником, рудбекией, нивяником и пр.), низкорослыми цветущими растениями (геранью, гейхерой). Его можно включать в миксбордеры, размещать на классических клумбах. Отлично смотрится бубенчик в групповых посадках.
Надежда Пономаренко
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 112 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама










календарь
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Июль 2019 (15)
Июнь 2019 (20)
Май 2019 (20)
Апрель 2019 (24)
Март 2019 (21)
Февраль 2019 (23)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"