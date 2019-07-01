



::. Аденофора в вашем саду | Цветоводство Аденофора в вашем саду

Колокольчики — удивительные цветы. Они навевают нам мысли о полевых просторах, где гуляет ветер, сочная зелень трав радует глаз, а в душе рождается ощущение абсолютной свободы. Поселите колокольчики у себя в саду — и ваше настроение всегда будет прекрасным! Хорошим выбором станет растение аденофора, называемое также бубенчиком.



Описание культуры

Представительница семейства Колокольчиковые, о которой пойдет наш рассказ, родом из Европы. Однако встречается данное растение и в других частях земного шара: в странах Восточной Азии (преимущественно в Китае, Корее, Японии), во многих областях Африки. Нашлось место цветку и на территории России: здесь его можно увидеть на Дальнем Востоке и в Сибири. Места обитания бубенчика: луга, леса, кустарниковые заросли.

Аденофора — это травянистое многолетнее растение, отличающееся завидной выносливостью. Высота его варьируется от 0,5 до 1,5 метра. У бубенчика имеются мощный корень и прямостоячие стебли — тонкие, жесткие, разветвленные в верхней части. Интересно, что листья у аденофоры двух типов: те, что развиваются на стебле, снабжены черешками, находящиеся в прикорневой зоне — сидячие. По форме они также различаются: первые — широколанцетные, вторые — сердцевидно-округлые.

В середине лета на растении появляются мелкие, поникающие цветки в синих тонах с колокольчатыми венчиками и длинными пестиками, собранные в верхушечные мутовчатые, кистевидные или метельчатые соцветия. Они источают приятный аромат и привлекают внимание пчел. После 1,5 месяцев красивого цветения бубенчик обзаводится плодами-коробочками с многочисленными приплюснутыми семенами внутри.

Название культуры указывает на ботаническую особенность многолетника: его завязи покрыты бородавчатыми железками. По данной причине в переводе с греческого слово «аденофора» означает «железконосец»: aden переводится как "железка", а phoros – "носить".



Популярные виды

Род Аденофора представлен 60 разновидностями травянистых растений. Правда, для декоративного разведения используют лишь некоторые из них.

Бубенчик мутовчатый — характеризуется кольцевым расположением цветков и листиков. Его максимальная высота равна 1,2 м, длина мелких цветочков синего окраса — 1,3 см. Данное растение цветет всю вторую половину лета.

Бубенчик трехлистный — притягивает к себе взгляды благодаря наличию большого числа голубых цветков, собранных в мутовки. Прямой стебель многолетника в высоту бывает не более 1 метра.

Отличным медоносом является Аденофора лилиелистная. Это высокорослое растение с бледно-синими или нежно-голубыми поникающими душистыми цветками, годящимися для срезки.

Достоин вашего внимания и Бубенчик растопыренный. Его крупные цветки-колокольчики сине-голубого оттенка развиваются в соцветиях типа «кисть» или «метелка». Именно этот вид получил распространение в России и на востоке азиатского континента.

Есть еще аденофора трехконечная, курильская; бубенчик коронопусолистный, перескиелистный. Каждый из этих видов по своему-привлекателен и неповторим.



Особенности выращивания и ухода за бубенчиком

Аденофора — светолюбивая культура, поэтому ее следует высаживать на залитых солнцем участках. Однако и в полутени на растении появятся бутоны, правда, пышным цветение такого экземпляра не будет.

Лучше всего бубенчик растет на суглинистой почве с нейтральным рН. При использовании для посадки обычного садового грунта следует позаботиться о его хорошей воздухо- и водопроницаемости. Выбирая место для возделывания культуры, учитывайте уровень на участке грунтовых вод, поскольку аденофора плохо чувствует себя на заболоченных почвах.

Осуществляя полив многолетника, крайне важно не допускать переувлажнения почвы под цветком. В летний период, когда стоит жаркая погода, растению показан ежедневный полив, который очень желательно производить в вечернее время. Мероприятие не осуществляют, если верхний слой земли все еще влажный.

Аденофора нетребовательна к подкормкам, но при внесении в почву минеральных комплексных удобрений в фазу бутонизации отблагодарит вас буйным цветением. Можно прибегнуть к этой процедуре также ранней весной, а в сентябре подкормить калийно-фосфорными удобрениями.

К пересадке растение относится негативно, поэтому ее следует осуществлять изредка и лишь в крайнем случае. При достижении цветоносами многолетника достаточной высоты стоит обеспечить бубенчику опору.

Из вредителей бубенчику угрожает более всего тля (с нею борются при помощи инсектицидов), из болезней — корневая гниль, но только в сырое и холодное лето.

Морозоустойчивость аденофоры выше всяческих похвал, так что эту декоративноцветущую культуру совсем необязательно укрывать на зиму.

В цветнике прекрасный колокольчик хорошо сочетается с обладателями пышной листвы (хостами, лилейниками), с полевыми цветами (тысячелистником, рудбекией, нивяником и пр.), низкорослыми цветущими растениями (геранью, гейхерой). Его можно включать в миксбордеры, размещать на классических клумбах. Отлично смотрится бубенчик в групповых посадках.

Надежда Пономаренко

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Камнеломка – растение для каменистых садов

АСПИДИСТРА (ASPIDISTRA)

ГЕМАРИЯ (HAEMARIA)

ПЛЮМБАГО (PLUMBAGO)

Вероника в садовом дизайне

::. прочитало: 112 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.