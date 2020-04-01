







::. Примулы – весеннее украшение сада | Цветоводство Примулы – весеннее украшение сада

Существует очень интересная группа растений, у которых цветение падает на раннюю весну. Еще не везде растаял снег, а т проталинах уже появляются первые, еще низкорослые, прижатые к земле цветочки. Они так нежны и беззащитны, что хочется прикрыть их ладонями.

В ЭТУ ГРУППУ входят многие так называемые мелколуковичные растения: пролески, пушкиния, подснежники, а также нарциссы, тюльпаны, гиацинты и примулы, или первоцветы. Сегодня мы остановимся на примулах.

Примулы широко распространены в умеренных зонах земного шара. В роде примул насчитывается около 600 видов, разнообразных по окраске и форме цветка. Но в большинстве это крупные розеточные растения, зимостойкие, теневыносливые и неприхотливые многолетники. Свое название - примулы, первоцветы они получили из-за ранневесеннего цветения большинства видов.

Листья у примул цельные, по краям зубчатые или лопастные. Они собраны в прикорневой розетке и сохраняют декоративность даже после отцветания. Цветки одиночные или собранные в зонтичные, головчатые или мутовчатые соцветия, располагаются на гладких побегах. Цветки у примул воронковидные, трубчатые или с плоскими отгибами, некрупные; окраска разнообразная - белая, желтая, розовая, пурпурная. Цветение продолжается 20-30 дней.

Примулы легко размножаются делением куста, так как двух-трехлетнее растение состоит из многих розеток, которые весной или осенью можно отделить и посадить на новое место. Излишне длинные корни укорачивают и "де-ленки" высаживают на подготовленное место на расстоянии 10-15 см друг от друга. Через год кустики сомкнутся и образуют весной пышный цветущий бордюр или группу на газоне или поддеревом. Семена созревают летом и легко высыпаются из созревших коробочек, поэтому их следует собирать, когда семенная коробочка пожелтеет. Примулы нетрудно вырастить из семян. Посев производят ранней весной или осенью в ящики или специальные грядки. Когда сеянцы подрастут, их рассаживают на постоянное место. Зацветают сеянцы уже на следующий год, но пышное цветение наступает на 2-3 год. Для хорошего развития следует производить подкормки, а на 3-4-й год можно произвести деление и пересадку.

В цветоводстве используются многие виды примул. Здесь приведем описание некоторых наиболее распространенных видов.

Примула высокая - в диком виде встречается в Европе почти повсеместно и у нас известна как ранневесеннее с желтыми поникающими цветками под названием "баранчики". Но в культуре используют многочисленные гибриды этого вида, объединенные в группу многоцветных гибридов. У них морщинистые темно-зеленые листья, цветоносы до 20-25 см высотой с 5-15-ю довольно крупными цветками, окраска их белая, желтая, оранжевая, малиновая, пурпурно-фиолетовая. Цветет в мае. Прекрасное растение для групп и бордюров.

Примула обыкновенная, или бесстебельная - встречается в Крыму, Закавказье, средней Европе. Введена в культуру до 16 в. и в настоящее время представлена множеством форм. Листья ланцетные, с сильно выраженными жилками, темно-зеленые или коричневатые. Цветки одиночные, на тонких невысоких (10-15 см) цветоносах, чуть превышающих листья. Растения образуют округлые с большим числом цветков кустики. Окраска их белая, желтая, палевая, пурпурная, фиолетовая. Цветет с конца апреля до середины мая. Легко размножается семенами и делением куста. Примула кортузовидная. Родина - Сибирь, Алтай, Монголия. Зимостойкое и быстро растущее растение. Листья светло-зеленые, глубоковыемчатые, слабо опушенные, собранные в красивую розетку. На одном растении образуются многочисленные (до 20-25) цветочные стрелки с соцветиями из 3-12 цветков. Окраска их сиренево-розовая с желтовато-зеленым глазком. Высота цветоносов 10-20 см. Цветет в мае. Сеянцы зацветают в первый год.

Примула мелкозубчатая. Родина - Гималаи, западный Китай. Листья крупные, удлиненно-овальные, по краям мелко-зазубренные, после цветения они сильно увеличиваются в размере и остаются зелеными до осени. Цветоносы довольно толстые, полые, до 25-30 см высотой, соцветия шаровидные, из многочисленных некрупных цветков сиреневых, малиновых или белых. Цветет с конца апреля в течение 1-1,5 месяца. Легко размножается семенами и делением куста, очень декоративна в группах, альпинариях, может использоваться для букетов.

Примула ушковая (аурикула). В природе произрастает на альпийских лугах и склонах гор в средней и южной Европе. Название получила из-за формы листьев: они гладкие, серо-зеленые и у основания свернуты в виде раковины или ушка. Цветоносы 15-20 см высотой с зонтиковидным соцветием из 5-20-ти цветков. Окраска цветка двух - или даже трехцветная, так как в центре имеется пятно желтое, кремовое или зеленоватое с более темным окаймлением, тогда как отгибы лепестков окрашены в фиолетовый, сиреневый или розовый цвет. Цветет с конца мая. Оригинальный вид, особенно пригоден для каменистых участков (альпинариев).

Примула Юлии. Растет на Кавказе, по склонам гор. Это очень низкорослое растение, высотой до 10 см. Листочки округлые, зубчатые, на тонких черешках. Цветки одиночные, в изобилии покрывают все растение. Компактные кустики вскоре разрастаются и образуют плотную дерновину. Цветет в аперле-мае. Зимостойкий и очень неприхотливый вид, прекрасно смотрится на бордюрах и альпийских горках. Легко размножается делением корневища.

Очень декоративны также примула Зибольда и примула японская с довольно длинными цветоносами (до 30 см), белыми, розовыми, сиреневыми цветками, собранными в зонтики или мутовки. Но эти виды примулы зацветают позже - с первых чисел июня. Немало имеется и других интересных видов примул, все они заслуживают того, чтобы украшать весной и ранним летом наши сады.

Т. Тамберг, доктор с.-х. наук

Газета «САДОВОД»











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::. прочитало: 96 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.