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::. Грамотный уход за пионом после цветения - залог шикарных соцветий на следующий год | Цветоводство
Грамотный уход за пионом после цветения  - залог шикарных соцветий на следующий год
После того, как пионы отцветут, неопытные цветоводы оставляют их без внимания. Дачники со стажем знают  - во второй половине лета идет закладка почек возобновления, которые обеспечивают цветение в дальнейший год. В этот момент правильный уход за растениями крайне важен.
После цветения пионов нужно в первую очередь удалить все увядшие соцветия, как с самого куста, так и под ним. Во влажную погоду, загнивая, лепестки могут быстро спровоцировать развитие грибковых заболеваний.
При жаркой, сухой погоде пионы нужно регулярно поливать, недостаток влаги в этот период может быть причиной дальнейшего «плохого цветения».  Поливать кусты пионов нужно обильно, так чтобы почва напиталась влагой на достаточную глубину, но не часто  (примерно раз в 10 дней). Не нужно забывать, что влажную и сырую почву пионы категорически не любят, грунт должен быть умеренно влажным. После полива желательно чуть прорыхлить и замульчировать почву.
Для профилактики грибковых заболеваний, которые ослабляют растения, очень хорошо использовать биофунгициды, например: « Фитоспорин» или « Триходермин».  Их удобно вносить  с поливной водой (по инструкции к препарату).
Через 10-14 дней после цветения, чтобы процесс закладки почек проходил успешнее,  а растения начали постепенную подготовку к зиме, их нужно подкормить фосфорно-калийными удобрениями.
В магазинах сейчас представлено огромное разнообразие удобрений, в том числе и для пионов. Предлагаем самые доступные варианты подкормок:
30 г суперфосфата (растворенного в горячей воде!)   и 15 г сульфата калия. Удобрения разводятся  в  10 литрах воды и  используются для полива.
Удобрения серии «Осень» с повышенным содержанием фосфора и калия по инструкции. Вносятся в сухом виде или с поливной водой (по инструкции) в зависимости от конкретного вида удобрения.
«Монофосфат калия» - очень эффективное, концентрированное удобрение, вносится только с поливом - 15 г на 10 литров воды.
А ещё пионы очень хорошо отзываются на внесение органических удобрений, например коровяка с добавлением в него минеральных удобрений, мульчирование компостом, перепревшим перегноем.  Из готовых удобрений, можно использовать например, «ГУМИ – ОМИ Осенний».
Опытные цветоводы знают: ни в коем случае  сразу после цветения нельзя делить куст пиона. В средней полосе эту процедуру можно будет выполнить в конце августа – сентябре.
Не нужно торопиться  и со срезкой листвы. Всю надземную часть растения срезают  только после первых заморозков, когда стебли растений полягут. Ранняя обрезка сильно ослабит растения, они хуже перезимуют и соответственно,  хуже будут цвести.
Обрезать можно лишь только те листья, у которых наблюдаются признаки заболеваний, в таком случае после срезки растения нужно обязательно обработать
одним из медьсодержащих препаратов, например:  «Хлорокись меди», «Бордоская жидкость».  Из современных препаратов можно посоветовать «Дискор»- эффективный фунгицид против большого количества заболеваний многих.
Как видите, уход за пионом это не сложно. Главное запомнить важные моменты и соблюдать их.
Екатерина Гаврилова



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::. прочитало: 65 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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