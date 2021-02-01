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::. Вечнозеленые малютки, (бересклет) продолжение | Цветоводство
Вечнозеленые малютки (бересклет)(продолжение, начало статьи)
Немного особняком – мелкие почвопокровные виды кустарников типа бересклета Форчуна, имеющего вечнозеленые листочки и ползучие побеги. В Европе этот вид считается лианой, т. к. имеет свойство невысоко взбираться на опору. У нас же он применяется как почвопокровное растение , поскольку низкая морозо - стойкость не позволяет ему покидать более теплые места у поверхности почвы.
Краше нету бересклета Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei) родом из Китая. Природный вид стелется по земле, возвышаясь лишь на 25-50 см. Встретив опору, лезет на нее. Побеги у растения тонкие, зеленые, гибкие, укореняющиеся при контакте с почвой. Листья вечнозеленые, кожистые, слегка зубчатые по краю, длиной до 2-6 см, яйцевидно-эллиптические. Практически не цветет и не дает плодов. Это самый морозостойкий из вечнозеленых бересклетов. Имеет много декоративных сортов с разнообразной окраской листьев. В Европе давно и широко распространен. У нас появился сравнительно недавно и стремительно распространяется по садам. Многие его сорта хорошо растут в комнатных условиях. Им комфортно в светлых лоджиях с зимней температурой до –5°C. В средней полосе России сорта бересклета Форчуна хорошо зимуют под снеговой подушкой, выпадают редко – лишь при сочетании нескольких неблагоприятных факторов: сильного мороза после оттепели, из-за отсутствия снежного покрова. Бересклеты Форчуна теневыносливы, но лучше развиваются на солнце. Они засухоустойчивы, относительно устойчивы к задымлению, нетребовательны к плодородию почвы.
Наиболее известные и распространенные сорта. Emerald in Gold (Изумруд в золоте) – один из наиболее эффектных золотисто-пестрых сортов. Весьма неприхотлив и устойчив в культуре. Разрастаясь, образует декоративный покров высотой до 20-25 см. В Европе кусты могут достигать высоты 0,5 м. Листья яйцевидные, длиной 2 - 3 с м ( д о 5 см). Середина листа имеет основной зеленый тон в виде пятна с неровными очертаниями, края листа золотисто-желтые. Иногда желтые пятна и полоски вкрапливаются и в среднюю часть. Осенью кустики приобретают красноватые тона. Растет медленно.
Emerald Gaiety – распространенный бело-пестрый сорт. Кустики обычно не превышают 15-20 см в высоту. Листья округло-яйцевидные, длиной 1,5-2,5 см (до 4 см). Фон листьев темно-зеленый с неровной белой каймой по краю. Осенью листья становятся буровато-красными. Вынослив к морозам, разрастается быстрее предыдущего сорта. Хорош для создания плотных приземистых куртин.

Sunspot (Солнечный зайчик) – имеет более компактный, устремленный вверх кустик высотой около 0,3 м. Листья эллипсовидные с клиновидным основанием и острой верхушкой. Край листа мелкозубчатый, поверхность глянцевая, блестящая, темно-зеленая. Вдоль центральной жилки проходит неширокая ярко-желтая полоска с размытыми краями. Мало распространен, но чрезвычайно перспективен.
Silver Gueen (Королева серебристых) – иногда выступает также под именем Variegata. Кустики могут достигать высоты 0,5 м. Листья длиной до 2-3 см вначале имеют кремовато-желтый цвет, затем приобретают серо-зеленый оттенок. По краю листа неровная кремово-белая окантовка. Довольно зимостойкий сорт.
Minimus (Малютка) – мелколистный стелющийся сорт, обычно не выше 5- 10 см. Побеги тонкие, зеленые. Листочки яйцевидные, длиной около 1 см. Общий фон листа темно-зеленый с неясными кремово-белыми полосками вдоль жилок. Морозостойкость высокая. Образует плотный вечнозеленый покров. Для посадки бересклетов Форчуна наиболее благоприятны полутенистые или открытые солнцу места с гумусными суглинками. Непригодны кислые почвы, а застой влаги приводит к гибели растений зимой. При общей неприхотливости этот кустарничек лучше растет и достигает большей декоративности на плодородных влагоемких субстратах, хорошо отзывается на органические удобрения и подкормки мочевиной в первой половине лета. В засуху желателен полив. Поскольку растения растут медленно, для быстрого получения плотного покрова следует высаживать до 25-36 кустиков на 1 м2. Размножают этот бересклет исключительно вегетативно – отводками и черенками, которые укореняются довольно медленно, но почти стопроцентно. В декоративных садах почвопокровными бересклетами можно создавать колоритные пятна на передних планах миксбордеров, подбивать подножия кустарниковых групп. Возможно создание однородных или смешанных покрытий в полутенистых местах, закреплять склоны. Бересклеты Форчуна хорошо сочетаются с розами, высокими многолетниками, хвойными кустарниками.
 А. Смирнов, Владимир




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::. прочитало: 108 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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