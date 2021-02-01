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::. Вечнозеленые малютки | Ваш сад
Вечнозеленые малютки
В последние годы возникла устойчивая мода на декоративно-лиственные растения. Их классическим образцом являются самшит и хоста. Цветки у самшита настолько невзрачны, что их обычно никто не замечает.
Но с чем тогда связана его многовековая слава замечательного декоративного кустарника?
Да с его миниатюрными блестящими листочками, которые не теряют красоты круглый год. Декоративно-лиственные имеются во всех растительных группах – у травянистых растений, у кустарников и даже у крупных деревьев. Возьмите, например, ту же хосту, гейхеру, тимьян. Эти многолетники прославились многими сортами, привлекающими красочностью листьев. Среди деревьев выделяются клен остролистный, бук лесной.
 Среди кустарников разнообразие декоративно-лиственных
особенно велико. Это дерены, бирючина, барбарисы Тунберга, оттавский и самшитолистный, кустарниковые ивы, пузыреплодник, скумпия. Все это среднерослые и крупные кустарники с широким спектром декоративных особенностей. Возвращаясь к самшиту, следует отметить, что этот вечнозеленый кустарник, несмотря на свою теплолюбивость, проник и в наши сады. Возможно, со временем у него появятся более морозостойкие сорта.
 В моей коллекции, например, кроме двух видовых самшитов, имеется два замечательных декоративных сорта. Все они зимуют в открытом грунте и подмерзают лишь в неблагоприятные зимы. Кстати говоря, главную опасность для них представляют не сильные морозы, а сочетание неблагоприятных факторов в начале и в конце зимы. Под снеговой подушкой они неплохо переносят даже такие зимы, как в 2005/2006 г., с морозами до –40°C. Многие не слишком морозостойкие кустарники, как то кольквиция, вейгела, дейция или тот же самшит, имеют свойство с возрастом закаляться и лучше переносить морозы. Как бы то ни было, самшит, подобно розам, всегда будет привлекать внимание садоводов.
 А. Смирнов   газета "САДОВОД"
Продолжение следует
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::. прочитало: 58 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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