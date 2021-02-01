



::. Об однолетниках в наших садах | Цветоводство Об однолетниках в наших садах

Наступила пора подумать о красоте своего участка в предстоящем летнем сезоне. Уже сейчас следует выбрать и приобрести семена цветов. Но прежде всего, нужно получить некоторую информацию о тех растениях, которые вы хотите видеть у себя в саду. Начнем знакомиться с основами выращивания цветов.

Цветы приносят радость каждому, кто их выращивает. Весной, летом и осенью остановитесь, посмотрите на них, вдохните запах их лепестков. Начнем с однолетних. Большинство однолетников цветут непрерывно все лето, создавая основу колера и украшая сад. Они завершают свой полный жизненный цикл за сезон, за короткие несколько месяцев, и способны дать большое количество семян для репродукции сорта. Семена формируются и созревают, а растение возникает на следующий год в результате их самосева. Создается видимость того, что растение многолетнее. Садоводы могут продлить бурное цветение путем постоянной уборки увядших цветков, предотвращая формирование семян. Не приобретайте цветы сразу же, даже если они вам очень понравились. Сначала познакомьтесь с растением, которое хотите выращивать. Однолетние цветы приветствуются во всем мире, во всех климатических поясах – от тропиков до пустыни, от лугов до приморья. Их происхождение требует соответствующих условий выращивания.

Некоторые холодостойкие однолетники прекрасно цветут весной и осенью, а в летнюю жару их цветение ослабевает (душистый алиссум, календула, турецкая гвоздика). Похолодание им, обычно, не вредно, поэтому после самосева и перезимовки в саду они снова возникают весной или летом. Ранняя теплая весна способствует раннему посеву холодостойких однолетников в грунт. При этом они зацветают до наступления жары. Если весна поздняя, холодная, лучше посадить цветы рассадой. Теплолюбивые однолетники, такие как цинния, бархатцы и космея, хорошо себя чувствуют в тепле, под горячими лучами солнца, и создают наилучшие пейзажи летом. Их можно посеять весной в открытый грунт после того, как почва прогреется.

Поскольку они растут медленно, то их лучше выращивать через рассаду. Большая часть растений в ваших цветниках являются многолетниками, которые по своему происхождению и генетической природе не выдерживают зимних холодов и погибают каждый год (голубая сальвия, герань). Их фактически можно отнести к летникам. Астильба, например, многолетник, который может пережить зиму на севере. Сальвия растет достаточно быстро из семян и тоже является многолетником. Алиссум – ярко-желтый, с сероватой листвой (скальный и горный) – многолетник, а выращивается как однолетник. Другие сорта алиссума – однолетники. Они растут, цветут и формируют семена в один сезон. Размножаются они самосевом и могут появляться в саду из года в год, прорастая после перезимовки и позднее зацветая.

Таким образом, зная к какой группе относится выбранный вами однолетник, вы можете понять, как он будет вести себя в вашем саду. Вы можете стимулировать рост и новое цветение, когда вернется холодная погода. Этого можно добиться срезкой черенков у однолетников, увядших от жары в середине лета. Холодостойким однолетникам помогают легкая тень кустарников или тень после полудня. Пересадка или посев семян холодостойких однолетников в открытый грунт возможен поздним летом, осенью или даже поздней осенью для раннего весеннего прорастания. Холодостойкие однолетники бывают устойчивыми к холоду и полуустойчивыми. Устойчивые однолетники выдерживают небольшие заморозки. Полустойкие однолетники, такие как высокорослые астры, космос, выдерживают холодную погоду весной и осенью, но заморозки убивают их. Сеять семена в открытый грунт можно весной, когда минует опасность холода, но нет необходимости ждать, пока почва станет теплой.

Т. Соболева

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 135 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.