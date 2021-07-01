Гладиолусы выращиваю по собственной технологии

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Получить хорошую срезку гладиолусов и добиться при этом высокого качества посадочного материала – сложная проблема. На протяжении ряда лет пользуюсь одной, четко отработанной технологической схемой. Подготовленные клубнелуковицы, очищенные от старых чешуй и протравленные в темно-розовом растворе перманганата калия, высаживаю в бумажные стаканчики, заполненные опилками с добавлением небольшого количества огородной земли и древесной золы.

Время посадки рассчитывается для каждого сорта отдельно и зависит от того, в какие сроки желательно иметь срезку. Когда ростки достигнут 5- 6 м в высоту, бумажные стаканчики разворачиваю. Субстрат легко осыпается с корней, не повреждая их (если этого не происходит, ком опускаю в воду и размачиваю). Таким образом легко обнаружить и удалить мясистые корневые отростки, на которых в дальнейшем формируется детка. Именно из-за нехватки питания маточные клубнелуковицы быстро вырождаются, становятся плоскими, некачественными. В случае, если нужно сохранить детку для размножения сорта, из нескольких столонов оставляю один, наиболее сильный и прищипываю его. На оставшейся части формируется детка, не такая обильная, зато крупная, полноценная. Высаженные в гряды клубнелуковицы мульчирую опилками. Они препятствуют росту сорняков и способствую сохранению влаги. Следует иметь в виду, что как бы аккуратно ни удаляли отростки, растение эту операцию переносит болезненно. Поэтому первое время уделяю гладиолусам особое внимание: раз в 2 недели подкармливаю раствором мочевины (1 ст. л. на ведро воды);

от палящих солнечных лучей или морозных утренников гряду укрываю пленкой. В дальнейшем появившиеся цветоносы срезаю, как только начинают раскрываться нижние цветки. Подготовку почвы, предпосадочную дезинфекцию, борьбу с вредителями и болезнями провожу по общепринятой системе.

Хочу рассказать о нестандартном способе хранения посадочного материала, так как проблема эта очень серьезная: нередко клубнелуковицы гниют, усыхают, прорастают. Все началось с небольшой заметки, рассказывающей об опыте аборигенов Южной Америки. Для них не существует проблемы хранения картофеля. Клубни заворачивают в листья растения, и они не теряют своих качеств до нового урожая. Способ привлек внимание ученых. Они выделили из растения эфирные масла, оказывающие на клубни «усыпляющее» действие. Оказалось, что такой же набор эфирных масел содержит обычная мята. Я проверил действие мяты на клубнях картофеля, клубнелуковицах гладиолусов, чесноке и остался доволен результатами.

Процедура хранения посадочного материала заключается в следующем.

Картонную коробку или деревянный ящик выстилаю пленкой и закладываю подготовленные, просушенные клубнелуковицы, пересыпая каждый ряд сухой мятой. Ее должно быть достаточное количество, иначе концентрация эфирных масел в упаковке будет низкой и не окажет нужного действия. Заполненную тару застилаю сверху куском полиэтилена, закрываю крышкой, перевязываю и ставлю в стенной шкаф. На этом заботы о сохранности посадочного материала для меня заканчиваются до весны. Нельзя паковать гладиолусы в полиэтиленовые мешки – их абсолютная герметичность приведет к порче клубнелуковиц.

И. Васильев

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 80 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.