



::. Правильно и в срок сеем семена цветов на рассаду | Цветоводство Правильно и в срок сеем семена цветов на рассаду

Чтобы получить крепкую рассаду, необходимо иметь качественные семена, влаго и воздухопроницаемый грунт, содержащий все необходимые элементы питания в нужных количествах и пропорциях, и вовремя и правильно произвести посевы семян, а затем создать растениям благоприятные условия.

И начнем с семян.

Необходимо учитывать, что всхожесть семян со временем снижается. Если у вас остались старые упаковки семян, посмотрите, не просрочены ли они? Так, семена некоторых однолетних растений, таких как астры, вербены, бархацы и др. сохраняют всхожесть не более 2 лет. Василёк, гвоздика Шабо, иберис, кларкия, космея и другие до 3 лет. Семена таких цветов, как годеция, лаватера, петуния, и другие сохраняют всхожесть до 4 лет.

Впрочем, срок годности указан на упаковке семян.

Далее очень важно чтобы почва для рассады содержала все необходимые элементы питания в необходимых количествах и пропорциях, была рыхлая, влаго и воздухопроницаемая. Это очень важно, так как в первые две недели в растениях закладываются все главнейшие процессы вегетации. Необходимо сразу создавать своим питомцам оптимальные условия. Если почвосмесь не заправлена необходимыми элементами питания, то это надо обязательно сделать. В почвосмесь можно добавить удобрение бона форте для рассады и комнатных растений. Это удобрение пролонгированного действия, т. е. оно не сразу отдаёт элементы питания, а будет питать растение в течение всего рассадного периода. Состав удобрения уникальный - в одной грануле: азот, фосфор, калий, биодоступный кремний, магний, кальций, микроэлементы + витамины и янтарная кислота. На 10 л почвогрунта вносят 20-30 г. удобрения и тщательно перемешивают. В упаковке имеется мерная ложка на 10г.

Удобрение бона форте для рассады и комнатных растений также идеально подходит для овощных, плодовых и декоративных культур.

Сроки посева семян любых культур на рассаду прежде всего зависят от сроков высадки рассады на постоянное место. А сроки высадки от региона, где расположена ваша дача.



Примерные сроки посева семян на рассаду некоторых летников для средней и северной широт России, следующие:

Бегония - с января до 10 февраля

Гвоздика Шабо - с середины января по 20 февраля,

флокс летний - 10 февраля — 10 марта,

агератум, лобелия - с середины февраля да 10 марта,

вербена, цинерария морская .... 20 февраля — 20 марта,

астра, гвоздика китайская, петуния, - 10 марта — 10 апреля,

настурция, бархатцы, цинния с 20 марта — 30 апреля.



Перед посевом желательно провести обеззараживание семян. Существуют разные способы обработки. Семена погружают в 1% раствор марганцовки на 15 мин. Затем хорошо промывают проточной водой. Существуют и специальные препараты для обеззараживания семян. Семенам некоторых многолетних растений таких как дельфиниум, наперстянка, колокольчик, мальва, гипсофила, купальница и др.), требуется холодная стратификация в течение одного-двух месяцев. Для этого можно семена перемешать с увлажнённым чистым песком, и в бумажном пакете поместить на нижнюю полку холодильника, где температура от 0…4 ° С.

Хороший эффект и дружное прорастание семян можно получить при намачивании семян в растворе микроэлементов. Из народных средств можно использовать настой древесной золы. Столовая ложка древесной золы на 1 л воды, перемешивается, настаивается, и в тканевом мешочке минут на 30 в раствор опускаются семена.

Всё готово. Теперь приступаем к посевам. Посевы можно производить сразу в персональные тары, а можно в общую посадочную тару с последующей пикировкой.

Почву перед посевом необходимо хорошо пролить, чтобы весь слой почвы был увлажнен. А далее все просто, на поверхность почвы раскладываем семена и присыпаем слоем почвы. Затем верхний слой почвы увлажняем из пульверизатора.

Глубина посева семян зависит от их размера. Оптимальной является глубина посева равная толщине семени, или немного больше, но не более, чем тройная толщина семени. Чем мельче семена, тем меньше глубина посева. Очень мелкие семена (бегония, лобелия, петуния и др.) вообще не заделывают, а лишь слегка прижимают чем-нибудь к субстрату.

Хорошим методом является посев мелких семян по снегу. Для этого на подготовленную в посадочной таре почвосмесь насыпают слой снега см 2-3. На снег раскладывают семена, и убирают посадочную тару в теплое место. Снег тает, почвосмесь пропитывается влагой, а семена плотно прижимаются к поверхности почвы.

Посев произведен, далее важно, чтобы почва не пересыхала. Важно знать, что если семена проклюнутся, а почва пересохнет, то проросшие семена погибнут в течении нескольких часов. Чтобы почва не пересыхала, посадочную тару с посеянными семенами накрывают стеклом или убирают в полиэтиленовый пакет и выставляют в теплое место. Оптимальная температура прорастания семян почти для всех цветов 22-25оС. Но как только появятся всходы, тару сразу переставляют на светлое место и снижают температуру на несколько градусов. Это предотвращает вытягивание сеянцев, и способствует опережению в росте корневой части над надземной. При низких температурах приостанавливается рост лишь надземной части, но не корней. А далее поливы, подкормки и правильный температурный режим. Но об этом мы поговорим в другой раз.







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::. прочитало: 452 | автор: sadovod | 7 февраля 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.