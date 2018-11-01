



::. От висячих садов Семирамиды до шести соток | Ваш сад От висячих садов Семирамиды до шести соток

Стремление человека выбраться из города "на природу" появилось тогда же, когда возникли первые города. Древнеримский поэт Вергилий восхвалял радости сельской жизни и яростно ругал Рим с его "зловонием и скоплением толп народа". Император Диоклетиан, удалившись, от дел, собственноручно выращивал овощи и гордился достигнутыми успехами в качестве огородника едва ли не больше, чем своими достижениями в области государственной политики. Петербуржцы ХIХ в. каждое лето стремились выбраться из душного и пыльного города, чтобы насладиться красотой и очарованием живой природы. Как видим, на протяжении всей истории жизни человека в городах наблюдается практически одна и та же картина.

Давно замечено, что общение с природой благотворно сказывается на самочувствии человека. Укрепляется нервная система, стабилизируется работа сердца, повышается работоспособность. Дело в том, что у человека внутренний ритм жизни "биологические часы" тесно связаны с ритмом жизни природы, от которого весьма далека городская жизнь с ее постоянной спешкой и суматохой. На даче же человек воссоединяется с природой, вновь становится ее частью.

Одним из первых дачных участков, о которых нам известно из истории, были "висячие сады Семирамиды", которые в древности считали одним из "семи чудес света". Семирамида, жена царя Вавилона, была родом из горных областей и, приехав в огромный город, затосковала о родных краях. Красота царицы начала блекнуть, и тогда ее супруг распорядился разбить сад, имитирующий горную природу. Огромные площадки, расположенные высоко над землей, заливались битумом, сверху насыпался слой земли, и высаживались растения, привезенные с родины Семирамиды. Так были спасены жизнь и красота царицы.

Индейцы племени ацтеков, жившие в Теночтитлане - столице ацтекской империи, расположенной на острове посреди обширного озера, не имели возможности выезжать за город. В то же время им хотелось сбежать из перенаселенного города, и они нашли неожиданный выход - стали разбивать огороды на плотах, прямо на озерной воде.

В советское время дача была единственным разрешенным проявлением частной инициативы. Вся невостребованная энергия людей направлялась на благоустройство и украшение дачных участков. На них разводили кроликов, выращивали экзотические растения, выкапывали пруды... Известен случай, когда один предприимчивый садовод превратил свою дачу в ферму по выращиванию шампиньонов и неплохо на этом зарабатывал. Многие разводили в своих загородных резиденциях нутрий, но основная часть владельцев дачных участков достигала совершенства в растениеводстве.

Изобретательность наших сограждан, умудряющихся разместить на своих крохотных участках огромное количество всевозможных полезных растений, просто поразительна. Изучение их опыта могло бы стать предметом деятельности какого-нибудь НИИ по внедрению новых технологий в сельском хозяйстве. Для повышения урожайности используются карликовые деревья, занимающие мало площади, но дающие много плодов, пальметтные (плоские) посадки, в которых деревья растут не во все стороны, а лишь в одной плоскости, что также экономит место на участке, многоярусные теплицы и многое другое. Возможно, некоторые садоводы уже освоили гидропонный метод выращивания растений.

Но такая изощренность при использовании малейшего клочка земли обычно проявлялась только для выращивания съедобных продуктов. Редко когда грядки картошки, лука и свеклы перемежались с яркими клумбами цветов.

Действительно, на стандартных шести сотках, даже при их максимальном использовании с помощью нетрадиционных технологий, просто негде поместиться даже самому крохотному цветнику. И возвышаются на дачах мрачные темные дома в окружении разнообразных сельскохозяйственных культур. Этим бывшие советские дачи разительно отличаются от мест загородного отдыха в других странах. Где-нибудь в Германии или Франции дача представляет собой дом, окруженный множеством цветов и старыми (не плодовыми) деревьями. Очень редко рядом с домом можно увидеть грядку с овощами. У нас же - наоборот.

Понятно, что такое положение сложилось не от хорошей жизни. Для большинства наших сограждан дачный участок - прежде всего подсобное хозяйство, источник свежих и недорогих фруктов и овощей. Но это, к сожалению, не идет на пользу эстетическому виду участка.

Однако внешний вид Вашей дачи можно улучшить многими оригинальными способами, не требующими использования земельной площади. Одна из таких уловок широко применяется в Англии, где с ее помощью украшают не только дома, но и городские парки. Это миниатюрные клумбы, расположенные не на земле, а... в воздухе.

Такой "висячий цветник" состоит из металлического каркаса, на который натянута проволочная сетка, образующая некоторое подобие чаши. На дно чаши укладывается слой дерна, травой вниз. Трава, легко проникающая через ячейки сетки, полностью скрывает ее от глаз. Поверх дерна насыпается слой земли, в которую и высаживаются цветы - ландыши, бегонии или маргаритки - по Вашему вкусу.

Такой аккуратный небольшой цветник легко можно подвесить на цепях у входной двери или на углу дома, где он будет приятно оживлять Ваш дачный пейзаж, не занимая при этом драгоценной земельной площади. Главное - не забыть, где именно он висит, чтобы не врезаться в него, возвращаясь поздно вечером от соседей.

Розовский К.Е.

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 43 | автор: sadovod | Сегодня, 12:07 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.