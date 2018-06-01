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::. Малина в Ленинградской области | Ваш сад / Малина
Малина в Ленинградской области
Малина - одна из любимых ягод. Ее издавна и повсеместно выращивали в садах России. В огромных количествах население собирало в лесах дикорастущую малину. В народной медицине малину с давних времен применяли при простудных болезнях как потогонное и жаропонижающее средство, при нарушении проницаемости кровеносных сосудов и различных язвенных заболеваниях. Ягоды малины благотворно влияют на организм человека благодаря сочетанию витаминов С и РР, Сахаров, ароматических и минеральных веществ. Ягоды используют как в свежем, так и в переработанном виде.
Мало кто сейчас знает, что Ленинградская область в свое время занимала одно из ведущих мест по выращиванию малины у нас в стране. Обратимся к истории. В сводке, опубликованной в 1931 году, приведены интересные сведения. Например, площадь малинников в 20-е годы у нас в области занимала около 250 га. Они были сосредоточены в двух крупных районах: Антропшино-Покровском и Пулково-Красносельском. Более мелкие площади были сосредоточены в селах Рыбацком и Федоровском, а также в окрестностях совхоза Гостилицы. Много малины выращивали в окрестностях Луги.
В области насчитывалось до 15 плодовых питомников, где имелось до 13800 маточных кустов малины. Со всей области на рынок свозилось не менее 1225 тонн малины ежегодно. В наш город малина поставлялась из пригородных и более отдаленных местностей на лошадях, "на себе" и по железной дороге.
Сейчас на рынках города можно встретить лишь единичных садоводов, торгующих малиной стаканами. В чем же дело? Почему культура малины в нашей области сошла на нет?
Во-первых, в крестьянских хозяйствах малина занимала значительные площади. Сейчас садовод на своих 6 сотках выращивает малину в небольшом количестве и обычно отводит ей место на краю участка.
Во-вторых, что самое главное, малина, как никакая другая плодовая или ягодная культура, требует больших доз органических удобрений. Малина выносит в несколько раз больше питательных элементов из почвы, чем, например, смородина и крыжовник.
Надземная часть куста, побеги малины живут один-два года и затем отмирают, в то время как у смородины и крыжовника проходит только листопад. При посещении одного плодового хозяйства меня поразили горы отплодоносивших побегов малины после весенней обрезки с 1 га площади посадок.
В крестьянских хозяйствах в то время навоза было в достаточном количестве, и поэтому его вносили через 1-2 года в количестве 66-67 тонн на 1 га.
Возродить культуру малины в Ленинградской области возможно с помощью фермерских хозяйств. Для этих целей необходимо закладывать крупные плантации малины на площади не менее 8-15 га.
Особенно важен правильный выбор участка в нашей зоне. Лучшими для малины являются участки с пологими склонами в 4-6°. Благодаря отеканию холодного воздуха на таких участках уменьшается опасность повреждения растений в зимний период.
Плантацию малины можно закладывать и на плоских равнинах, избегая при этом пониженных переувлажненных мест с высоким стоянием грунтовых вод, на которых растения затягивают рост, сильнее страдают от низких температур, грибных болезней, от вымокания и гибели. Плохо переносит малина и возвышенные сухие места. Здесь она страдает от недостатка влаги, что приводит к частичному усыханию плодоносящих побегов, ослабленному развитию куста, мельчанию ягод и снижению урожайности.
Крылатое выражение "Сорт решает успех дела" наиболее точно определяет роль сорта малины в получении высоких стабильных урожаев. Кроме старых, проверенных временем сортов, как, например, Новость Кузьмина, в настоящее время созданы прекрасные отечественные сорта селекции И. В. Казакова, В. В. Кичины. Разработаны и внедрены современные технологии выращивания малины в России. Нашими петербургскими селекционерами Г. Д. Александровой и 0. А. Медведевой созданы прекрасные сорта малины Вега, Орбита, Юность, Ракета и др.
Это вселяет надежду, что такая ценная ягодная культура, как малина, будет возрождена в садах Ленинградской области.
В. ПОНОМАРЕНКО, профессор
Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 108 | автор: sadovod | Вчера, 12:03 | Комментариев 0 |
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