Уход за садом в середине лета

В период плодоношения землянику, как и смородину, поливать не рекомендуют, так как ягоды начинают трескаться и повреждаться возбудителями болезней. Подбирают и устанавливают подпорки под сильно нагруженные урожаем ветви плодовых деревьев. Заменяют старые ловчие пояса на новые, а старые сжигают. Продолжается лёт яблонной плодожорки, который в связи с холодной погодой в первой декаде июля может затянуться до середины июля. При внимательном осмотре завязей и листьев заметны округлые, приплюснутые, молочно-зеленоватые яйца (диаметром до 1 мм) вредителя. В первых числах июля первые гусеницы яблонной плодожорки могут появиться на плодах. Чтобы избавиться от нее, обрабатывают деревья (не позднее 1-й декады) препаратами (в соответствии с инструкцией по их применению, обращая внимание на срок последней обработки). Эти обработки защитят плодовые одновременно от рябиновой моли, яблонного пилильщика, яблонных молей и других вредителей, появляющихся в середине июля. Следует помнить, что растительные настои защищают растения несколько меньший промежуток времени, чем химические препараты. Падалицу под плодовыми деревьями систематически убирают и уничтожают по вечерам, иначе гусеницы из них уйдут для окукливания в почву.

А. Михайлов, канд. биол. наук

газета "Садовод"

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