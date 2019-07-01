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::. Уход за садом в середине лета | Ваш сад
Уход за садом в середине лета
В период плодоношения землянику, как и смородину, поливать не рекомендуют, так как ягоды начинают трескаться и повреждаться возбудителями болезней. Подбирают и устанавливают подпорки под сильно нагруженные урожаем ветви плодовых деревьев. Заменяют старые ловчие пояса на новые, а старые сжигают. Продолжается лёт яблонной плодожорки, который в связи с холодной погодой в первой декаде июля может затянуться до середины июля. При внимательном осмотре завязей и листьев заметны округлые, приплюснутые, молочно-зеленоватые яйца (диаметром до 1 мм) вредителя. В первых числах июля первые гусеницы яблонной плодожорки могут появиться на плодах. Чтобы избавиться от нее, обрабатывают деревья (не позднее 1-й декады) препаратами (в соответствии с инструкцией по их применению, обращая внимание на срок последней обработки). Эти обработки защитят плодовые одновременно от рябиновой моли, яблонного пилильщика, яблонных молей и других вредителей, появляющихся в середине июля. Следует помнить, что растительные настои защищают растения несколько меньший промежуток времени, чем химические препараты. Падалицу под плодовыми деревьями систематически убирают и уничтожают по вечерам, иначе гусеницы из них уйдут для окукливания в почву.
А. Михайлов, канд. биол. наук
газета "Садовод"
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::. прочитало: 85 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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