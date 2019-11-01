Как реагирует дерево на обрезку

При естественном росте и развитии дерево само себе формирует форму так, чтобы все его органы работали оптимально, и между его частями складывалось динамическое равновесие.

Обрезка - это наше вмешательство в естественный процесс, а следовательно, нарушается равновесие, на которое дерево реагирует. Слабое укорачивание сказывается локально, то есть пробуждаются лишь почки, ближайшие к месту обрезки. Чем сильнее укорачивание, тем дальше от места среза проявляется его влияние.

При очень сильном укорачивании большого количества ветвей, например при омолаживании и снижении кроны, реакция может прослеживаться практически в любой ее части, хотя наиболее сильной она будет в непосредственной близости к срезам. При вырезке ветвей освободившийся поток влаги, минеральных веществ и продуктов ассимиляции переключается на другие, главным образом, выше расположенные части. Поскольку таких частей обычно много, заметного усиления роста не наблюдается. Если поток очень сильный, а переключение его происходит не сразу, у места вырезки ветви появляются волчки. При обрезке на перевод увеличивается рост ветки, на которую сделана обрезка, и возможно усиление роста на оставленной части ветки с той стороны, где расположен срез.

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