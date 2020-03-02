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::. Работы в саду в начале весны | Ваш сад
Работы в саду в начале весны
Наступил первый месяц весны, начало первых работ в саду. С чего начинать садоводу, какую работу ну ясно выполнить в первую очередь? Работ много, рассказываем по порядку первоочередности.
Зимой на многолетние и ягодные растения действуют различные экстремальные факторы, которые могут вызывать различные повреждения: вымерзание органов и тканей, зимнее иссушение побегов, солнечные ожоги и морозобоины штамбов и скелетных ветвей, выпревание коры, камбия и почек, а также вымокание корней.
ЗНАЧИТ, первое, с чего следует начинать садоводу, - это внимательный осмотр всех растений на участке.
С окончанием осени растения вступают в период глубокого покоя. В деревьях и кустарниках происходят изменения во всех органах. В тканях снижается содержание воды, накапливаются растворимые сахара, увеличивается содержание жира. Все готово к перезимовке в условиях суровых морозов. В таком состоянии глубокого покоя они находятся в первой половине зимы. Но если вдруг и наступит тепло, что случается довольно часто, оно все-таки не повлияет на растения.
Надо иметь в виду, что период глубокого покоя у наших плодовых значительно короче ленинградской зимы. И уже в феврале плодовые почки яблони, груши, а особенно вишни, сливы готовы к началу вегетации. Но в саду в это время стоит мороз, и деревья вынуждены находиться в покое. Вот эта часть жизни плодового дерева в конце зимы и называется периодом вынужденного покоя.
В отличие от глубокого покоя, в период покоя вынужденного почки могут быстро набухать, если наступит тепло. В те дни, когда температура поднимается до плюсовых уровней, оживают почки и кора на штамбе, на скелетных ветвях. Ожившие в период оттепели почки и кора погибают, если затем происходит резкое похолодание. Это повреждение называется солнечным ожогом.
Подмерзание почек сказывается на урожае, однако дерево продолжает жить и быстро восстанавливается. Повреждение коры солнечным ожогом - самое распространенное явление в нашей Ленинградской области. Поврежденная кора имеет вид пятен или полос, окрашенных в темный или бурый цвет. Небольшие повреждения коры обычно мало заметны, они, к счастью, не опасны для дерева. Но оставлять без внимания нельзя, так как площадь поврежденной коры будет увеличиваться. Поврежденная кора препятствует утолщению ствола и ветвей, является местом загнивания и проникновения инфекции.
Проверить жизнеспособность почек можно простым способом - сделать продольный разрез бритвой и внимательно просмотреть, что произошло. Если разрезанная почка имеет светло-зеленый цвет, значит, она жива, если же она оказалась светло-коричневого цвета - повреждена. Чтобы проверить камбий, кору и древесину побега, нужно разрезать его вдоль острым ножом. Если цвет древесины бурый - значит, подмерзла. Можно срезанные ветви поставить на отращивание в воду.
В марте заканчивается заготовка черенков плодовых культур для перепрививки, прививки и ремонта деревьев, поврежденных грызунами, если черенки не были нарезаны в декабре. Для этих целей используют молодые приросты с прошлого года с плодоносящих, самых урожайных, наиболее здоровых деревьев. Секатором делают срезы с верхней южной или западной части кроны. Лучше срезать черенки длиной от 15 до 40 см и толщиной 4-7 мм. Срез проводят на годовом кольце между приростом прошлого года и позапрошлого. Срезают те прошлогодние побеги, которые имеют ярко выраженную конечную почку. Если нет хорошо оформленной конечной почки, значит, верхняя часть побега не вызрела в прошлом году, и, как правило, такая ветка зимой обмерзает и ее заготавливать нельзя. Побеги с каждого дерева связывают вместе и закрепляют на пучке этикетку с указанием сорта. Черенки можно сохранить во влажном песке или полиэтиленовом мешке, держать в подвале или погребе при температуре от О до минус 3°С. Хорошо хранить черенки в снегу непосредственно в саду. В этом случае снег необходимо просто накрыть опилками или торфяной крошкой слоем не мене 30-40 см.
Садовод должен стараться, чтобы снег на его участка скорее растаял. Это делается просто: зачернить снег золой, сажей или раскидать его по участку. Чем скорее прогреется почва, тем быстрее начнутся процессы роста и развития плодовых и ягодных культур. А задержка снега на приствольных кругах замедляет прогревание почвы и не влияет на сроки начала цветения дерева. В то же время оно вредно сказывается на физиологических процессах у растения.
Когда начинается таяние и оседание талого снега и льда, возможны обломы сучьев и ветвей у ягодных кустарников. На пониженных участках сада необходимо очистить водоотводные канавки и спустить воду, чтобы предупредить вымокание и выпревание растений от талых вод.
И последнее. Садовод должен готовиться к весенней обрезке, лечению деревьев, поврежденных морозами и грызунами, прививке, опрыскиванию против болезней и вредителей, подкормке и внесению удобрений.
В. Пономаренко, доктор биолог, наук
Газета "САДОВОД"




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::. прочитало: 112 | автор: sadovod | Вчера, 12:04 | Комментариев 0 |
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