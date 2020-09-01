







::. Падуболистная магония | Ваш сад Падуболистная магония

Магония относится к семейству барбарисовых. Родина ее - Северная Америка, растет также в Восточной Азии (от Японии до Суматры). Известно около 100 видов магонии. Растение достигает высоты 30-100 см, побеги без колючек. Листья кожистые, непарноперистые, состоят из 5-9 листочков, на зиму не опадают, некоторые из них окрашиваются в красно-бурый цвет. Весной молодые листочки красноватые, к лету они становятся темно-зелеными и красиво блестят, а осенью приобретают бронзовый оттенок.

Магония хорошо растет в тени, довольствуясь редкими лучами солнца, но плодов в этом случае образует мало. На солнечных местах цветет обильнее и дружнее созревают ее плоды.

В южных районах России магония зацветает во второй половине апреля, в средней полосе - в мае. Цветки правильные, до 0,8 см в диаметре, ароматные, золотистые, собраны на концах побегов в многоцветковые кисти длиной 6-10 см. Цветение продолжается 15-20 дней.

Плоды продолговатые, сочные, мясистые, длиной до 1 см, темно-синего цвета, с сизым налетом, кисло-сладкие, они съедобны. В северных районах нашей страны плоды магонии созревают к концу сентября, а в южных - в конце июня - июле. Ягоды могут держаться на кусте Несколько месяцев, и вкус их при этом не меняется. Пересыпанные сахаром эти плоды хорошо сохраняются в стек лянных банках зимой. Сок из ягод магонии можно добавлять в другие соки, желе, варенья, кисели, компоты, использовать в качестве пищевого красителя.

Магония способна расти на любых почвах, но на черноземах с добавлением песка она развивается и плодоносит гораздо лучше. Растение это дымо- и газоустойчиво, что позволяет выращивать его в неблагополучных, с точки зрения экологии, районах.

Культура довольно морозостойкая, хорошо цветет и плодоносит в районах на широте Казани, Москвы, Петербурга. В более северных местах требуется укрытие корней, вымерзает она лишь в суровые зимы без снежного покрова.

Размножают магонию осенью, семенами, после сбора, либо весной, после предварительной стратификации. Растение дает обильные корневые отпрыски. Весной можно делать отводки - за лето у них образуются корни, и осенью молодые растения можно пересадить на постоянное место. Легко укореняются и черенки с 4-6-ю почками. Их нарезают осенью или весной, до распускания почек.

Магония хорошо смотрится в живых изгородях и бордюрах, в группах и одиночных посадках. Применяется для оформления каменистых участков и для обрамления высоких кустарников. Магония очень декоративна своей блестящей кожистой листвой. Листья магонии используют также для букетов и аранжировки.

А. Гринталь, канд. биол. наук

Газета "САДОВОД"









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::. прочитало: 106 | автор: sadovod | Вчера, 17:59 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.