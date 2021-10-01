

::. Крыжовник и смородина в штамбовой форме | Ваш сад Крыжовник и смородина в штамбовой форме

Среди жителей Европы, а последнее время и среди россиян набирает популярность культивация крыжовника и смородины в штамбовой форме. Данный метод облегчает ухода и уборки урожая, плоды вырастают более крупными, да и качество ягод благодаря лучшей освещенности улучшается. Кроме того, растения выглядят более привлекательно. А теперь самое приятное: получить такой ягодный сад совсем не сложно. Никаких сложных прививок не понадобится.



Существует 3 способа преобразования обычной смородины в штамбовую:

- Использование однолетних саженцев, которые выращены из однопочковых черенков, когда не появляются нулевые побеги.

- Удаление почки в прикорневой области и на побеге до высоты примерно 40 см перед высаживанием обычного саженца. Для последующего формирования кроны оставляем лишь несколько верхушечных почек.

- Использование светонепроницаемых трубок, надеваемых на саженец до высоты предполагаемого штамба. Саженец следует высадить на постоянное место таким образом, чтобы трубка была на глубине почвогрунта.

Следует отметить, что, независимо от выбранного метода посадки саженцев, необходимо установить опору. Она предотвратит возможные поломки или отлом отдельных веток при интенсивном росте, вследствие сильного ветра, града или под тяжестью плодов.

Создавать штамбовый крыжовник предпочтительно из европейских сортов, отличающихся отменной зимостойкостью и дающих крупные плоды: Финик, Варшавский и т. д. Места для штамбового крыжовника должны быть защищены на совесть, а на зиму он должен быть хорошо укрыт.

Выращивая крыжовник на собственных корнях со штамбом, отдавайте предпочтение сортам с пряморослыми побегами, отличающимися прочностью. При этом у высаженного саженца рекомендуется оставить единственный побег - самый сильный и пряморослый.

А через год, его, как и штамбовую смородину, необходимо подвязать к опоре и ликвидировать все боковые разветвления до предполагаемой высоты штамба. Как правило, она составляет 60-100 см.

В будущем следует оставлять 4-5 ветвей и формировать крону. И смородину, и штамбовый крыжовник, для усиления декоративных свойств рекомендуется формировать со сферической кроной или в форме шара.

Если садовод в полной мере владеет приемами прививок ягодников, надежного результата может добиться при помощи боковой прививки крыжовника под кору. Ее можно сделать подвоем с Т-образным разрезом коры, черенком с косым срезом или посредством совмещения подвоя и привоя с обвязкой пленкой места прививки. Прививку ставят летом во время движения сока или зимой в помещении. В этом случае привить культуру можно в боковой зарез, а также вприклад или врасщеп.

Если вам удастся осуществить надежную прививку на подвой сразу нескольких сортов крыжовника с разной окраской плодов, ваш сад заметно похорошеет. Удачная реконструкция ягодных плантаций способствует их заметному обновлению. Ведь кроны получат качественное питание и достаточное количество влаги и света.

Рост и развитие ягодных культур меняются в лучшую сторону - урожайность повышается почти в 1,5 раза. Болезни и вредители поражают их гораздо реже.









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::. прочитало: 134 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.