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::. Боярышник размножают преимущественно семенами | Ваш сад
Боярышник размножают преимущественно семенами
Боярышник (Crataegus) – высокие кустарники или небольшие деревья. Плоды у него крупные, мясистые. В культуре боярышник размножают преимущественно семенами, которые всходят трудно и нуждаются в стратификации. Для получения семян осенью собранные плоды толкут в ведре, затем заливают водой и перетирают. При этом перетертая мякоть плодов и пустые семена в воде всплывают, а качественные семена (косточки) остаются на дне. Мякоть и пустые семена вместе с водой удаляют, оставляя в ведре косточки.
Посев семян производят осенью в подготовленные грядки. В бороздки высевают косточки и засыпают их землей.
Весной следующего года высевать семена можно только после обязательной их стратификации.
Посеянные осенью нестратифицированные семена многих видов боярышника дают всходы не раньше, чем через год, а чаще через 1,5-2 года. Вероятно, семена боярышника для своего созреания должны сначала получить определенное количество тепла, а затем холода. Для стратификации семян используют речной песок или мелкую торфяную крошку. Семена надо перемешать с песком (или мелким торфом) в соотношении 1:3, рассыпать ровным слоем, увлажнить, засыпать в неглубокие ящики и поставить в подвал. Стратифицированные семена желательно сохранять в подвальном помещении еще лето и посеять их осенью или даже весной следующего года.
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::. прочитало: 103 | автор: sadovod | Вчера, 09:43 | Комментариев 0 |
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