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::. Несколько сортов на одном дереве | Ваш сад
 Несколько сортов на одном дереве
Ни для кого, ни секрет, что на одном плодовом дереве можно вырастить сразу несколько сортов любимых яблок, груш или слив, и получить в итоге дерево сад.
Весенне- летний период, то самое время, когда этим можно заняться.
И что же для этого нужно? А на самом деле не много.
Ваше желание.
Примерное представление о том, какие сорта и с какими вкусовыми качествами вам хотелось бы иметь в своем саду.
Черенки нужных сортов.
Инструменты для прививки (секатор, прививочный нож и пленка для прививки).
И немного умения и везения.
У некоторых, неискушенных садоводов может возникнуть естественный вопрос . А для чего все это нужно?
Ввиду небольших площадей (стандартные 6 соток), не представляется возможным разместить все вкусные сорта, а их довольно много, на своем участке.
А сделав прививку, можно на одном дереве разместить три, четыре и более сортов.
В зависимости от возраста дерева, на которое будут делаться прививки, можно использовать различные способы (самые популярные: окулировка - глазком, почкой; копулировка; улучшенная копулировка; за кору; в расщеп).
Основные правила:
- по расположению прививки:
1) от центрального ствола прививку, на боковые ветки, желательно делать не дальше одного метра
2) на центральный ствол не выше 2-2,5 метров от земли.
Как подбирать сорта (это относиться к яблоне, груше)?
1) на летний сорт (подвой) надо прививать (привой) только летний сорт
2) на зимний сорт (подвой) можно прививать (привой) любые сорта: летние, осенние, зимние.
Что на что прививать:
 1) грушу - на айву обыкновенную, боярышник, рябину обыкновенную и черноплодную;
2) абрикос - на сливу, алычу
3) черешню - на вишню
На трёх-пятилетнем дереве, целесообразнее делать прививку способом улучшенной копулировки.
При данном способе подбираем черенок для прививки со схожим диаметром к месту прививки.  На черенке должно быть 3-4 почки. Делаем косой срез у черенка и подвоя, прикладываем друг другу и плотно обматываем пленкой, это способ обычной копулировки (косой срез). А при улучшенной копулировке (косой срез с язычком), мы на косых срезах подвоя и привоя примерно по центру срезов, делаем небольшое расщепление, под тем же углом, что и сам срез, и потом также прикладываем привой к подвою, а сделанные ранее расщепления заходят в друг друга, как бы цепляясь. Далее, обматываем место прививки пленкой для хорошей фиксации, а также для лучшей приживаемости и во избежание иссушения, на верхней части черенка замазывается срез садовым варом. Не забываем обмазать тонким слоем садового вара всю поверхность открытой части черенка.
Агрономических успехов в Ваших начинаниях! А пополнить свой сад новыми сортами с помощью прививок или саженцев можно через питомник наших коллег.
Агрономы Тимирязевки.
Тел. 8-495-767-97-43
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::. прочитало: 156 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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