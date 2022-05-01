

::. Замучила тля. Делюсь опытом, но больше прошу поделиться вас своим | Ваш сад / Здоровье дачного участка Замучила тля. Делюсь опытом, но больше прошу поделиться вас своим

Тля не забывает посещать мой сад ежегодно.

Июнь.

Молодые листочки черной смородины скручиваются. Вокруг них копошатся муравьи. Разворачиваю, все понятно – тля. Молодые побеги роз тоже лакомство для тлей, а также малина, крыжовник, декоративные многолетние растения, этот список можно продолжать дальше. Да и методов борьбы с этими насекомыми предлагают много, а вот какой из них действительно работает?

Сразу скажу, что применение ядохимикатов типа интавир действует надежно и почти моментально.

С этим вряд ли кто не согласится, а вот сами ядохимикаты на своём участке стараюсь применять в крайних случаях, ведь вместе с тлёй погибают все насекомые, в том числе полезные. Попадая в почву яды убивают полезные микроорганизмы. Яды попадают на ягоды, которые мы потребляем в пищу. Поэтому речь пойдет о народных методах.

Я на даче бываю по выходным, иногда и выходной пропускаю по причине занятости. Поэтому стараюсь не заводить капризных растений, тех, которые требуют много внимания, но лет 5 назад купил розу. И тут же молодые побеги розы облепили колонии тлей. Помню, проблему эту в первый год решил быстро, я просто опудрил золой побеги, пораженные тлей. На утро вместо многочисленных колоний на побегах оставались несколько насекомых. Потряс розу, оставшиеся насекомые свалились. Но на второй раз этот вариант уже не прошел. Т. е. тли попадали, но остались самые крепкие и они быстро приспособились к неудобствам.

Пробовал некоторые рецепты, которые публикуются в интернете.

300 г хозяйственного мыла на 10 л воды. Попробовал 1 раз. Не буду утверждать, что четко соблюдал пропорции, но листочки после такого опрыскивания пожелтели. Тли частично исчезли.

Пробовал использовать зольный раствор

1 кг золы настаивал в 10 л воды неделю. Затем настой осторожно сливал, процеживал, добавил 100 г хозяйственного мыла и опрыскивал растения.

Опрыскивание этим раствором ощутимых результатов тоже не дало, но частично все-таки сработало. Тлей стало меньше, но они не исчезли полностью.

Приобретал в магазине раствор хвои. Весь участок пах елкой, тли не исчезли, но распространение их на какое-то время прекратилось. Тли не поселялись на молодых побегах и это тоже результат.

Но рецептов для полного уничтожения тлей в саду я так и не нашёл, конечно, среди народных средств.

Давайте в комментариях поделимся опытом. Расскажите, как вы боретесь на своих садовых участках с этими вредителями, и какие при этом получаются результаты.

Василий Павлович садовод-любитель







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::. прочитало: 80 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.