



::. Основные правила и сроки посадки ягодных культур | Ваш сад Основные правила и сроки посадки ягодных культур

Осень – это время подготовки растений к зиме, время посадок плодовых, ягодных, декоративных многолетних культур. Именно правильная и своевременная посадка растения позволит ему перезимовать и вовремя вступить в период плодоношения. Сегодня мы поговорим о самых главных правилах, которыми нельзя пренебрегать и сроках посадки любимых ягодных культур садовой земляники, смородины, крыжовника, малины.



Первые осенние посадки начинаются с садовой земляники, садоводы чаще ее называют клубника, но правильное название садовая земляника. Ее лучше высаживать с 15 августа по 10 сентября, в это время она хорошо приживется, а до зимы успеет укорениться и хорошо перенесет зиму.

При новых посадках рекомендуется избегать непосредственной близости растений земляники и малины - у них общие болезни и вредители.

Нельзя сажать землянику после картофеля, огурцов, томатов и капусты, поскольку эти культуры сильно поражаются вертициллезным увяданием - эта болезнь поражает корневую систему земляники.

Корни земляники должны быть расправлены и засыпаны землей. Нужно следить за тем, чтобы почва при посадке плотно прилегала к корням. Очень важно, чтобы корневая шейка была посажена на одном уровне с поверхностью почвы. Хорошая и правильно посаженная ранней осенью рассада земляники уже на следующий год даст неплохой первый урожай ягод.



Смородина

Лучший срок осенней посадки смородины - сентябрь и первая половина октября.

Ямы должны быть такого размера, чтобы в них свободно размещалась корневая система саженца. Поврежденные корни перед посадкой обрезают. Саженец помещают в подготовленную посадочную яму, аккуратно расправляют корни и засыпают плодородной землей. Затем почву вокруг куста плотно утаптывают. Разветвлённые саженцы сажают вертикально, так, чтобы нижние побеги оказались в земле, для чего корневую шейку растения заглубляют на 6-8 см. Неразветвленные саженцы или однолетние отводки высаживают наклонно. Наклонная и заглубленная на 6-8 см посадка создаст условия для лучшего образования дополнительных и для появления новых побегов из почек заглубленной части и корневой шейки. После посадки смородины почву обильно поливают (5 л воды на куст), и мульчируют перегноем или торфом.

Кусты смородины обрезают, оставляя над почвой пеньки с 2-4 почками, чтобы вызвать бурный рост сильных побегов.



Крыжовник

Лучший срок для посадки крыжовника – вторая половина сентября – начало октября. В это время у растений заканчивается период вегетации, до наступления устойчивых морозов они успевают прижиться и образовать молодые корешки.

Крыжовник может расти и плодоносить почти на всех типах почв при регулярном внесении органических и минеральных удобрений. Непригодными считаются почвы закисленные, почвы с водонепроницаемой подпочвой и заболоченные.

При посадке корни тщательно расправляют и засыпают землей. Почву вокруг кустов утаптывают. Растения сажают прямо или чуть наклонно. При этом очень важно соблюдать глубину засыпки саженцев грунтом. Обычно крыжовник сажают на 4-5 см глубже, чем он рос на старом месте. Этим создаются условия для образования дополнительных корней и побегов из почек заглубленной части стебля Наклонные посадки особенно важны для сортов со слабой побеговосстановительной способностью. После посадки у саженцев коротко обрезают побеги, чтобы на поверхности почвы осталась надземная часть высотой 12-15 см. Посаженные кусты поливают из расчета 1 ведро воды на 5 кустов.



Малина

Лучшее время для посадки малины также является осень – первая половина сентября.

При выборе места для посадки малины необходимо учитывать, что из всех ягодных культур она наиболее требовательна к освещению, плохо переносить затенение. Корневая система малины хорошо развивается только в рыхлой, плодородной почве. Почву перекапывают и вносят на 1 м. кв. 10-12 кг органических удобрений (навоз, перегной, торфокомпост), 90 г суперфосфата и 80 г сульфата калия. Затем выкапывают ямки размером 30x30 см и глубиной 25-30 см. и производят посадка саженцев на расстоянии 40 - 50 см друг от друга. Если посадка производится в несколько рядов, то расстояние между рядами оставляют 1,5 м. Саженцы малины при посадке не заглубляют. Сажают на том же уровне, что росли на прежнем месте. После посадки саженцы обрезают, оставляя над поверхностью почвы 20-40 см, обильно поливают и мульчируют.

Г. Соколов

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::. прочитало: 66 | автор: sadovod | Вчера, 17:32 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.