 Усы садовой земляники для размножения

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Садовая земляника (садоводы чаще называют её клубникой) дает богатые урожая на одном месте первые 3-4 года. Далее необходимо обновлять плантацию. Размножают садовую землянику семенами, делением куста или розетками, образовавшимися на усах растения. Размножение садовой земляники прост, кроме того, при размножении данным способом удается сохранить свойства и качества материнского растения. Поэтому способ размножения садовой земляники усами наиболее часто применяется у садоводов, в отличие от семенного размножения.

Но какие розетки оставлять на размножение, если какая разница и как и когда выращивать посадочный материал.

Самые сильные розетки – это первые от материнского куста, их, как правило и оставляют на размножение, иногда оставляют и вторые. Остальные обрезают и удаляют. Если данные розетки уже укоренились, оставьте их, а ус уходящий далее, обрежьте.

Если не укоренились, то есть два варианта:

Оставить до укоренения, второй обрезать и посадить в собственную посадочную тару.

Кстати, самые сильные и потенциально урожайные розетки образуются на усах молодых растений-однолетках, кроме того, на усах, образовавшихся в начале лета. Поэтому обновлять земляничную плантацию имеет смысл не сразу всю, а постепенно. заменяя часть кустов. Таким образом можно для размножения оставлять кустики-однолетки. На постоянное место можно высаживать садовую землянику летом и осенью, но лучшее время с 15 августа по 10 сентября. Кустики успеют укорениться и в следующим году дать первый урожай. Но обновляя часть плантации садовой земляники не следует высаживать её на те же места, где плодоносили старые кусты, и конечно почва должна быть заправлена органическими и минеральными фосфорными и калийными удобрениями. Азотные удобрения вносят весной.

П. Семенов







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::. прочитало: 135 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.