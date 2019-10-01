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Мечта многих садоводов - иметь карликовый сад, то есть сад с небольшими деревцами высотой 1,5~2 м с гирляндами крупных красивых плодов. Карликовая яблоня первые яблоки дает через 2-3 года после посадки. Обычные сорта яблони прививают на сеянцы или на дички. Яблони, выращенные на таких сильнорослых подвоях, достигают высоты 8 м и больше, поздно вступают в плодоношение, на 6-8 год после посадки. Корневая система у таких яблонь мощная, уходит далеко в стороны от дерева и в глубину до 3 м.

Карликовые деревья имеют ряд преимуществ по сравнению с сильнорослыми.

Во-первых, небольшой рост деревьев позволяет с легкостью ухаживать за ними. Обрезка, борьба с болезнями и вредителями, все другие работы выполняются быстрее и тщательнее, чем на сильнорослых.

Выращивание карликовых плодовых деревьев имеет большие перспективы в любительском садоводстве Ленинградской области.

Садовод может и сам выращивать карликовые яблони, достаточно приобрести только один черенок. А большой проблемы в приобретении черенков карликовых подвоев сегодня нет. Одревесневшие черенки необходимо укоренить. Для этих целей черенок разрезают на короткие отрезки с 3-4 почками и высаживают в ящик с песком, черенок углубляют до уровня верхней почки. Можно даже слегка присыпать ее. Ящик следует накрыть пленкой или стеклом. Это обеспечит повышенную влажность воздуха. Через 10-15 дней у основания черенков появится каллюс, а затем небольшие корешки. Через 40 дней укоренившиеся черенки можно высадить в грунт или на грядки. К осени они образуют хорошую корневую систему, а на следующий год их можно окулировать.

При дефиците черенков карликовых подвоев садовод может привить черенком или глазком к одно-двулетнему дичку-сеянцу или к побегу яблони. Летом из такой прививки можно получить укоренившийся отводок. Как только привитый черенок сформирует побег, его надо окучить землей. Из одного укорененного черенка можно создать маточный куст, а с маточного куста карликовые подвои можно получить путем отводков. Весной на второй год роста все разветвления маточного куста укладывают на поверхности почвы и окучивают землей. Осенью окученные ветви с корнями отделяют от маточного куста, причем из каждой ветви образуется по 2-3 укорененных отводка.

В Ленинградской области лучшее время для окулировки карликовых подвоев - начало августа, когда вызревают побеги яблони прививаемых сортов. Через 10-12 дней после окулировки, проводят осеннюю ревизию приживляемости глазков. На подвоях с неприживленными глазками делают повторную прививку. Весной можно прививать карликовые подвои черенком за кору, копулировкой или в приклад в период сокодвижения.



Для выращивания на карликовых подвоях наиболее эффективны такие скороплодные сорта, как Грушовка ранняя, Папировка, Суйслепское, Мелба, Коричное полосатое, Осеннее полосатое, Антоновка, Жигулевское, Минское и некоторые другие.

Перспективными подвоями для Ленинградской области оказались А-2, Парадизка Будаговского, Карликовый подвой №134, ММ-106, Парадизка Сердюкова, С67-19, С15-27, среднерослый подвой Быстрецовский. Эти подвои отличаются зимостойкостью и хорошо зарекомендовали себя в садах любителей. С большой осторожностью надо относиться к саженцам на карликовых подвоях, завозимых с юга России и из-за рубежа. К сожалению, эти растения для наших условий не всегда пригодны.



Посадочные ямы копают диаметром 100 см, глубиной 60 см. В каждую яму вносят по 4 ведра перегноя или компоста, 300 г суперфосфата и 50-70 г калийных удобрений. На сырых участках яблони следует сажать на валах или грядах, насыпая почву на высоту 60-80 см. Яблони на клоновых подвоях можно сажать несколько глубже, чем на сеянцевых. Но ни в коем случае нельзя заглублять место прививки, так как при отрастании придаточных корней от привитого сорта яблоня теряет влияние слаборослого подвоя. Дерево становится сильнорослым.

Обработку почвы вокруг карликовых деревьев следует проводить более осторожно и на меньшую глубину. Около штамба глубина не должна превышать 10 см, а на периферии круга 12-15 см. Приствольный круг следует держать чистым от сорняков и замульчированным торфом, перегноем. Для придания дереву устойчивости необходимо устанавливать колья, а если посажено несколько деревьев, то между кольями натягивают проволоку.

Слаборослые деревья более требовательны и отзывчивы на внесение органических удобрений. На 1 м: почвы рекомендуется ежегодно вносить по 4-5 кг навоза, перегноя или компоста. Из минеральных наиболее активными являются азотные удобрения в виде подкормок, вносят их весной по 30 г на 1 м 2 .



Обрезку проводят в зависимости от сорта и возраста. Кроме прореживания загущенных, ненужных веток, у карликов, особенно в те годы, когда прирост сильно ослабеет, надо укорачивать побеги примерно на одну треть их длины.

Осенью необходимо провести подготовку растений к зиме. Для предохранения корней от вымерзания их мульчируют торфяной крошкой, перегноем, опилками слоем не менее 8 см. Для защиты деревьев от грызунов, солнечных ожогов и морозобоин стволы обертывают еловыми лапками, мульчбумагой, камышом, тростником. Зимой к саженцам нагребают снег и периодически утаптывают его. Садоводу надо знать, что урожайность отдельного дерева на карликовом подвое намного ниже, чем на сильнорослом. Поэтому, чтобы компенсировать потери в урожае, необходимо на садовом участке иметь не менее 10 карликовых деревьев, посаженных уплотненным способом (1,5-2 м между деревьями).

В. Пономаренко, академик Петровской академии

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 153 | автор: sadovod | 7 октября 2019 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.