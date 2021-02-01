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Слива вашего сада
Слива многими своими свойствами напоминает вишню. Так же как и у вишни, большинство ее сортов самобесплодно, а значит, требуют для опыления пчел и определенный сорт-опылитель. Цветет почти одновременно с вишней, а потому тоже попадает под заморозки и теряет урожай. Так же как и вишня размножается порослью и прививкой. Но в сравнении с вишней слива все-таки более южная культура, ее лучшие сорта недостаточно зимостойки, а плоды по-настоящему вызревают лишь в условиях теплого и продолжительного лета.
В семейных садах средней полосы произрастают, главным образом, старинные высокозимостойкие сорта народной селекции, выдержавшие за свою историю не одну морозную зиму. Это, например, частично самоплодный, неприхотливый в культивировании, с некрупными, малосахаристыми плодами сорт Скороспелка красная (Красная ранняя); чемпион по зимостойкости, неприхотливый и хорошо восстанавливаемый после любых повреждений, частично скороплодный сорт Тульская черная (Брянская поздняя); несколько менее зимостойкий, но лучший среди сортов народной селекции по качеству плодов (массе, вкусу, окраске) – Зюзинская. Сортовую сливу в семейных садах встретишь нечасто. И связано это даже не с тем, что нет хороших сортов, а скорее со сложностью размножения – прививкой. К тому же, если порослевая слива даже после повреждения всей ее надземной части легко восстанавливается за счет новой поросли, то привитые деревья погибают. Но все же помимо сортов народной селекции заведите и новые, с высококачественными плодами.
Познакомьтесь с характеристикой некоторых из них.
Евразия 21. Это выдающийся по урожайности сорт, с прекрасным вкусом плодов, которые особенно ценны для потребления в свежем виде. Они средней величины, округло-овальные, темнобордового цвета. Недостатоксорта – самобесплодность. Лучшие сорта-опылители: Венгерка московская, Скороспелка красная, Волжская красавица. Сорт характеризуется высокой зимостойкостью деревьев, но, к сожалению, сниженной устойчивостью цветковых почек.
Память Тимирязева. Это тоже высокоурожайный сорт, что во многом связано с его самоплодностью. Чтобы избежать чрезмерного урожая, у него даже целесообразно после цветения удалить часть молодых плодиков. Зимостойкость всего лишь удовлетворительная, но после подмерзания дерево хорошо восстанавливается. Плоды созревают в середине сентября. Они среднего размера, оранжево-желтые, с сильным восковым налетом, хорошего кисло-сладкого вкуса и очень ароматные. Транспортабельны, не трескаются, осыпаются слабо. Хороши и в свежем виде, и для домашних заготовок.
Яичная синяя. Сорт выделяется хорошей зимостойкостью и самоплодностью. Созревает во второй половине августа. Плоды средней величины, овально-яйцевидные, синего цвета, с густым восковым налетом, хорошего сладкого вкуса.
В Москве получены и другие замечательные сорта сливы: Утро, Синий дар, Занятная, Сухановская, Смолинка. Утро, Синий дар, Занятная – самоплодны, стабильны по урожаям, с достаточно десертного вкуса плодами. Смолинка – один из самых вкусных и крупноплодных сортов, но, к сожалению, самобесплодный, а потому в годы с неблагоприятной для цветения погодой оказывается с низкими урожаями. Сухановская самоплодна, созревает в середине августа. Плоды некрупные, хорошего вкуса. Граница промышленного культивирования сливы – Московская область. Поэтому, хотя слива в семейных садах и выращивается в Московской и смежных с ней областях, по-настоящему свою потенциальную возможность большинство ее сортов могут реализовать все-таки южнее или на особо благоприятных для садоводства участках. В садах Сибири, Урала и Дальнего Востока культивируются особые сорта, не похожие на сорта центра и юга России.
 Они происходят по меньшей мере от 10 неведанных здесь видов сливы: уссурийской, канадской, американской, китайской и даже от «то ли вишни, то ли сливы» – песчаной вишни. Все это многообразие видов, сортов и форм объединено в группу с условным названием американские и восточно-азиатские сливы. В большинстве своем все они отличаются повышенной зимостойкостью, красивыми плодами, высокой урожайностью и ранним началом плодоношения – некоторые начинают плодоносить уже на второй год. Но у них есть общие недостатки:
во-первых, они рано цветут и потому нередко попадают в неблагоприятные условия опыления и даже под заморозки; не могут опыляться сортами домашней сливы (а именно от нее происходят практически все сорта центра и юга России), а требуют сортов-опылителей из своей группы; в-третьих, в случае оттепелей преждевременно выходят из состояния покоя. Эти сорта наиболее подходят для районов с коротким вегетационным периодом, морозными, ровными, без оттепелей зимами. В центральных районах России они, как правило, не удаются. Из всего их разнообразия здесь районировано всего несколько (например, в Центральном регионе: Сухановская, Красный шар и Скороплодная), тогда как за Уралом – более 30: Алтайская юбилейная, Вика, Желтые хопты, Опата, Память Путова, Пересвет, Чемальская, Хабаровская ранняя и другие. Расширьте сортимент сливы в своем саду! И помните, что по калорийности ее плоды превосходят яблоки, груши, абрикос, смородину, землянику, уступая лишь винограду и вишне. И уж, конечно, все знают о действии их плодов на органы пищеварения: «И охлаждают, и слабят, и польза немалая – сливы», – читаем в знаменитом Солернском кодексе здоровья.
 И. Исаева, докт. с.-х. наук
Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 123 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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