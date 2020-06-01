|Сорта садовой земляники Дивная, Сударушка и Царскосельская
К сортам земляники среднего срока созревания относятся сорта Дивная, Сударушка и Царскосельская.
Среднеоблиственные кусты сорта Дивная, хотя и высокие, но компактные. Так как крупные листья расположены на длинном черешке, а цветковые полураскидистые соцветия располагаются на длинных, толстых, с редким опушением цветоносах, то куст хорошо продувается ветром. Масса ягод всех сборов составляет 15-18 г, а масса ягод первого сбора доходит до 38 г. Ароматные, со светло-красной сочной мякотью, ягоды имеют кисло-сладкий вкус и красную окраску. Форма их тупоконическая.
У сорта Сударушка куст полураскидистый, средней высоты - ниже, чем у сорта Дивная. Цветоносы средней длины и толщины, а соцветия расположены на уровне и ниже листьев. Сорт Сударушка отличается хорошей побегообразовательной способностью и дает рассаду хорошего качества. Имеет крупные овальные ягоды. Ягоды первого сбора доходят до 34 г. Ягоды последующих сборов форму не меняют, но незначительно мельчают. Мякоть ягод кисло-сладкого вкуса, сочная, красная, с ароматом.
Полураскидистый густооблиственный куст сорта Царскосельская также средней высоты, но полураскидистые, многоцветковые соцветия на цветоносах средней длины и толщины расположены ниже уровня листьев. Ягоды сорта Царскосельская с темно-красной мякотью имеют кисло-сладкий вкус. В первом сборе их масса доходит до 35 г, а вот в последующих сборах они мельчают - до 14 г, но правильная овальная форма при этом сохраняется.
Все сорта имеют ягоды универсального назначения, но ягоды сорта Царскосельская хорошо желируют, что делает их прекрасным сырьем для переработки.
Урожайность сорта Дивная высокая - до 1,6 кг/м2. У сорта Сударушка урожайность чуть-чуть ниже - до 1,5 кг/м2. А вот урожайность сорта Царскосельская самая большая - 1,8 кг/м2.
Все сорта - Дивная, Сударушка и Царскосельская зимостойки. Сорта Дивная и Царскосельская устойчивы к грибным заболеваниям и болезням увядания. Сорт Сударушка также обладает высокой устойчивостью к болезням увядания, но в средней степени поражается грибными заболеваниями.
Ю. Смирнов, садовод-любитель
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»