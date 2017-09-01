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::. Борьба с вредителями без «химии» (агротехнические методы) | Здоровье дачного участка
Борьба с вредителями без «химии» (агротехнические методы)
Много времени и труда затрачивают садоводы на выращивание деревьев и кустов. Но зачастую болезни и вредители уносят до половины и более плодов нашего труда и даже лишают жизни наших зеленых питомцев. Только мы с вами в состоянии спасти беззащитные растения от гибели.
Лучшая защита - нападение, потому не ждите, пока ваш сад обглодают гусеницы, тля высосет все соки, а грибы и древоточцы превратят в труху стволы и ветви еще недавно плодоносивших деревьев.
Применяя комплекс мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями, многие садоводы далеко не всегда достигают желаемого эффекта, а иной раз получают даже отрицательные результаты. Это происходит вследствие несвоевременного или неправильного проведения мероприятий, игнорирования инструкций и т. п. Для исключения ошибок надо знать основные группы вредителей и болезней, характер и признаки наносимых ими повреждений. Эти знания помогут определить методы борьбы с вредителями и болезнями, то есть рациональные средства, пути их профилактики или оперативной ликвидации. Каждый метод может осуществляться различными способами, которые и определяют подбор препаратов (в том числе многофункциональных или универсальных), сроки и дозы их применения.
Методы борьбы с вредителями и болезнями плодово-ягодных культур делятся на четыре основные группы: агротехнические, химические, физико-механические и биологические. Деление, конечно, условное, тем более что отдельно друг от друга они применяются редко, так как необходимо сочетание различных способов уничтожения вредителей или лечения болезней в саду и на ягодных насаждениях. Мы по-прежнему недооцениваем агротехнические методы, хотя они экологически чистые, способствуют повышению выносливости и устойчивости растений и в то же время создают критические условия для жизнедеятельности возбудителей болезней и вредителей. Оптимальные условия для роста и развития позволяют выращивать здоровые деревья и кустарники с повышенной устойчивостью к вредным насекомым и болезням.
Не допускайте загущения посадок при закладке садов и ягодников - это нарушает световой режим, повышает контактность растений и способствует размножению болезней и вредителей.
Необходимо уничтожать сорные растения, переносящие вредителей. Например, вьюнок и щирица подкармливают паутинных клещей, а осока - резервация бокальчатой ржавчины. И вообще, сорняки - бич для культурных растений, особенно ягодных, которых они лишают пищи и влаги.
Агротехнические методы помогут вам подобрать и правильно разместить культуры, страдающие от одних и тех же возбудителей болезней и вредителей. Можно использовать пространственную изоляцию, например, малины, картофеля и земляники, имеющих общих вредителей и болезни.
Правильное формирование и обрезка помогают избежать повышенной влажности и, как следствие, распространения грибной инфекции в кронах деревьев. Этому же будет способствовать осенняя перекопка почвы, при которой наружу извлекаются зимующие вредители, что приведет к их гибели от морозов. Простой агроприем – уборка и уничтожение опавшей листвы - убережет сад от распространения парши, коккомикоза, грушевого клопика, казарки, белой пятнистости и др. Личинки крыжовникового пилильщика зимуют в почве. При осенней перекопке почвы около кустов и подсыпке мульчирующего слоя из торфа или навоза путь личинки из почвы к поверхности возрастает в несколько раз. Личинка не может выйти на поверхность и гибнет.
Огневка внедряется в ягоды крыжовника и смородины. Одна бабочка огневки способна отложить до 200 яиц, из которых выползают гусеницы, выедающие содержимое созревающих ягод. Затем, опутав завоеванную площадь паутиной, огневки уходят в почву на зимовку. Ягоды, вернее то, что от них остается, засыхают и остаются на веточках.
Серые небольшие бабочки огневки мало заметны до тех пор, пока не размножатся до критического уровня. И тем не менее, огневку тоже можно уничтожить без применения ядохимикатов, если знать ее цикл развития и упреждающими приемами лишать возможности размножаться на ягодниках. Так, если осенью разрыхлить 10-сантиметровый слой почвы, в котором куколки приготовили себе зимние квартиры, то большая часть их погибнет после первых морозов. Можно также предварительно насыпать слой почвы около кустов, пораженных огневкой, а весной после цветения снять 1 см почвы: там будут куколки, которые уже никогда не попробуют ягод и не смогут превратиться в бабочек. Таким образом, можно нарушить цикл развития огневки и предотвратить вылет бабочек для массовой яйцекладки на смородине или крыжовнике. Менее трудоемко застелить почву около растений плотным материалом (рубероидом, пленкой, картоном и т. д.). Зараженные ягоды резко выделяются среди других, они быстрее созревают, и их можно уничтожить без больших затрат времени и сил.
Недруги растений часто селятся и на ветвях, в трещинах и расщелинах коры на штамбах, поэтому очистка коры позволит удалить долгоносиков, гусениц плодожорки и др. Только не забывайте все, что соскребаете, помещать на пленку или мешковину для дальнейшего сжигания.
Т. Гусева, канд. с.-х. наук
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 129 | автор: sadovod | Вчера, 12:49 | Комментариев 0 |
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