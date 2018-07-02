Яблоневая плодожорка

Яблоневая плодожорка знаменита тем, что вызывает червивость плодов и опадание недозрелых. Всему виной - небольшая серая бабочка, которая летает после захода солнца, а днем неподвижна и поэтому малозаметна. Появляется она из окуклившегося кокона в период бутонизации и цветения яблонь. Яйцекладка и лёт растянуты до 30 дней. Бабочка откладывает яички на верхнюю сторону листьев, частично - на плоды. Гусеницы яблоневой плодожорки появляются через 7-15 дней. Вначале они живут под кожицей плода, затем, вгрызаясь в него все глубже, проедают ходы к семенам. Одна гусеница может повредить 2-3 плода. Через 20-25 дней, достигнув более старшего возраста, гусеница покидает плод, уходит под кору дерева, в трещины, окукливается и остается зимовать.

Меры борьбы и профилактики. Отвар из сушеной ботвы помидоров (заготовленной осенью после снятия урожая). 2 кг сырья измельчают, заливают кипятком, настаивают 1 час, кипятят 30 минут на слабом огне, остужают, разбавляют водой в 4-5 раз, добавляют 40 г мыла на 10 л отвара. Мыло предварительно настругивают ножом и сутки-двое выдерживают в воде, после чего смешивают с отваром и приступают к опрыскиванию яблонь на 7-10-й день от начала цветения.

Отвар тысячелистника. Сушеную измельченную траву (800 г) заливают кипятком, кипятят 30 минут, процеживают, остужают и используют аналогично рекомендациям предыдущего рецепта. Можно приготовить заблаговременно.

Кроме опрыскивания, в качестве мер борьбы с яблоневой плодожоркой используют сбор падалицы, накладывание ловчих поясов, очистку штамбов от коры ранней весной или осенью.

Этими же средствами с успехом можно пользоваться при защите сливы и вишни, яблони и груши от такого заболевания, как листовертка.

Газета "САДОВОД"

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