Мелиоративные работы на дачном участке

Осенью необходимо проводить так называемые мелиоративные работы и прежде всего - на вновь осваиваемых землях, в районах с пониженным рельефом. В северном регионе много заболачиваемых временно переувлажняемых почв. Требуется обязательное осушение и отвод весной и осенью, а иногда и летом, избыточной подпочвенной влаги. Без осуществления этих мер культивирование растений будет невозможным или мало результативным. Корневая система овощных культур нуждается в благоприятном воздушном режиме, т.е. обеспеченности кислородом. При избытке воды воздух вытесняется из почвы, и питательные вещества вместе с влагой плохо поступают в растения. Угнетается дыхание корней и деятельность полезной почвенной микрофлоры.

Для отвода излишней влаги, предварительно тщательно изучив направление склона, прокладывают канавы. Чаще всего их устраивают вокруг участка, но иногда и внутри территории, обеспечивая обязательный отток воды за пределы огорода (но не к соседям). Берега канав должны иметь уклон, чтобы они со временем не осыпались и не заваливали выкопанные водоводы. На легких, особенно песчаных, грунтах труднее делать устойчивые берега. Более пологие устойчивее. Можно их весной засеять многолетними злаковыми травами, корни которых хорошо их укрепляют. Наиболее пригодны для этого мятлик луговой, райграс пастбищный и некоторые другие. Чем более переувлажняемый грунт, тем глубже делают канаву. Иногда достаточно одной небольшой канавы, проложенной вдоль, поперек или по диагонали участка.

Ш.Г. Бексеев

Газета "САДОВОД"

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