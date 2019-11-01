



::. Ловчие пояса против вредителей сада | Здоровье дачного участка Ловчие пояса против вредителей сада

Как бы ни ухаживал садовод за садом, плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, перед ним стоит вопрос о том, как уберечь растительных питомцев от различных вредителей сада, перебирающихся по стволу к листьям и цветкам. Как показывают наблюдения, к этой миграции-от тающей почвы, опавших осенью листьев и щелей в нижней части штамба дерева вверх по стволу и крупным ветвям - они готовятся заранее, а не только перед цветением и во время него. Тогда садоводы-любители в лучшем случае начинают устанавливать ловчие пояса, в худшем - лить на деревья и кустарники ядохимикаты.

Ловчие пояса садоводы изготавливают по-разному. Я же использую метод Ивана Васильевича Голикорнасова. Для поясов беру старый трехслойный гофрированный картон из-под упаковочных коробок. Из картона нарезаю полосы шириной 15-20 см и устанавливаю их не в конце июня - начале июля, а в марте. Почему? Да потому что самое сильное воздействие яркого весеннего мартовского солнца на ствол дерева бывает от нерастаявшего еще снежного наста. Такой же ловчий пояс не пропустит цветоедов и надежно защитит наиболее уязвимую часть дерева от мартовских солнечных ожогов. Длина полос зависит от диаметра ствола дерева. Каждую полоску складываю по всей длине на 1/3 ее ширины, узкой стороной внутрь. Поскольку все-таки это картон, его надо провальцевать, для чего всю заготовку изгибают через укрепленный круглый кол так, что становится меньше граней, но они более мелкие. Опоясывая яблоню, следят, чтобы пояс узкой стороной прилегал к стволу плотно, а наружной, широкой, отставал бы с одинаковым зазором (2-4 см), наподобие "юбки". Чтобы пояс надежнее крепился, но не повреждал кору, на внутренней стороне проделывают шесть отверстий и сквозь них протягивают резиновый жгутик или резиновую трубочку длиной не менее трех длин окружности ствола. Благодаря этому приспособлению узкая сторона плотно прилегает к стволу, для большей надежности сверху дополнительно обвязывают жгутиком наружную сторону.

А. Ф. Мартохан из Ставрополя вместо гофрированного картона применяет полиэтиленовые ленты из отслуживших мешков из-под минеральных удобрений. Я полиэтиленовую пленку для ловчих поясов не применяю из-за парникового эффекта, но садовод может применить этот способ и проверить на своем опыте. Суть его заключается в следующем. Кроме полиэтиленовых лент можно использовать старые поливные, резиновые шланги диаметром 18-20 мм или полихлорвиниловые трубки диаметром 4-6 мм. На штамбе выбирают ровную поверхность, без выступов и углублений, и прикрепляют отрезок резинового шланга (3) проволокой или полихлорвиниловой трубкой, продетой через шланг. Затем на резиновый шланг накладывают полиэтиленовую ленту (2) по всей окружности с запасом 5-10 см и затягивают выше шланга (1) на 4-5 см. Так лента на штамбе приобретает форму расклешенной юбки, образующей зазор (4) между пленкой и штамбом (5) примерно 2-4 см. Проникнуть цветоеды и гусеницы через установленный ловчий пояс уже не могут, так как на их пути установлены две преграды. По мере роста дерева увеличивается и диаметр штамба. Одновременно будут растягиваться резиновый шланг и полихлорвиниловая трубка, которые при этом не врезаются в кору. Поэтому пояс можно несколько лет не снимать. При этом нужно выполнять одно условие - ежегодно в конце осени надо ослаблять крепление шланга и трубки, чтобы избежать в дальнейшем перехватов коры штамба.

Мы как-то в борьбе с вредителями сада все больше на ядохимикаты налегаем, а о том, что они губят полезную микрофлору, да и в питьевые колодцы проникают, мы не задумываемся. Да и в результате применения из года в год одних и тех же ядов вредители давно уже к ним адаптировались. Ловчие пояса относятся к механическим способам борьбы с вредителями, причем надежным. Конечно, пояса из гофрированного картона будут намокать при атмосферных осадках, но они быстро просыхают и надежно служат несколько лет. На зиму их надо снимать, проветривать, удалять гусениц и хранить в сухом месте, тогда они прослужат дольше.

При массовом заселении вредителями ловчие пояса удаляют из сада и

сжигают. В крайнем случае, их можно закопать в землю на глубину не менее 0,5 м. Позаботимся об установке ловчих поясов заранее.

И. Кривега

Газета " Садовод"









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::. прочитало: 137 | автор: sadovod | Вчера, 12:53 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.