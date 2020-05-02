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::. Паутинный клещ на листьях огурца | Здоровье дачного участка
Паутинный клещ на листьях огурца
При температуре воздуха +12-13°С на тыквенных появляются самки паутинного клеща. Они откладывают яйца на нижнюю сторону листьев, оплетая ее паутиной. Клещи высасывают сок из листьев, в результате чего на них появляются обесцвеченные участки и листья начинают засыхать. Во время вегетации растений тщательно осматривайте листья с нижней стороны. Пораженные листья сжигайте или закапывайте.
При появлении вредителя растение нужно опрыснуть настоями и отварами из ромашки аптечной, картофеля, шелухи лука репчатого, чеснока, тысячелистника обыкновенного. Кроме того, уничтожайте сорняки, так как они тоже являются кормовой базой для паутинного клеща.
Т. Савельева, науч. сотр. НИИ зашиты растении

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::. прочитало: 60 | автор: sadovod | Сегодня, 12:36 | Комментариев 0 |
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