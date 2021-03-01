







::. Привлекайте златоглазку в свой сад | Здоровье дачного участка Привлекайте златоглазку в свой сад

Златоглазка, выполняя те же функции по защите растений от вредителей, что и каждый из энтомофагов, имеет свои природные особенности, присущие только ей. О них рассказал биолог Ю. Фролов в своей статье «О златоглазке» в одном из научно-популярных журналов. Статья очень интересная. Приведу несколько выписок из нее: «Инженер Ю. Любимов опубликовал интересные и мастерски сделанные снимки яиц и взрослой особи насекомого златоглазки. Не будучи специалистом, он назвал златоглазку бабочкой. Между тем это изящное насекомое относится к совершенно другому отряду – сетчатокрылых. Отряд получил свое название из-за множества жилок, покрывающих прозрачные крылья и делающих их как бы сетчатыми. А у бабочек крылья, как известно, чаще всего непрозрачны и покрыты мельчайшими чешуйкамиотому еще бабочек называют чешуекрылыми). Есть и другие отличия сетчатокрылых от бабочек. Например, личинка сетчатокрылого совсем не похожа на гусеницу – личинку бабочки, скорее всего она схожа с личинкой жука». И самое главное – питаются личинки сетчатокрылых животной пищей, а не растительной. И далее – «у златоглазок яйцо на длинной ножке. У бабочек этого не бывает, яйца на ножках встречаются только у осхальцид и листоблошек медяниц. Зачем такие ножки златоглазкам, точно неизвестно, но предполагают, что такое устройство яйца предохраняет личинки от уничтожения своими же собратьями. Из отложенной одной самкой группы яиц личинки выходят не строго определенно. Вышедшая первой могла бы съесть другие яйца – настолько велики аппетиты этих микроскопических хищников». Но пока крошечная златоглазка спускается со своей ножки да забирается на ножку соседнего яйца, другие личинки уже успевают вылупиться и не дадут себя в обиду. У бабочек, в отличие от златоглазки, очень оригинальный ротовой аппарат – длинный хоботок, сворачивающийся в спираль. Он нужен, чтобы сосать нектар. У златоглазки же и у других сетчатокрылых – челюсти, приспособленные для кусания и жевания. Взрослые сетчатокрылые, как и их личинки, нуждаются в животной пище. А это как раз и нужно садоводам для борьбы с насекомыми-вредителями. Привлекайте златоглазку в свой сад и по незнанию не уничтожайте эту полезную помощницу.

И. Кривега

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Полезные и вредные насекомые нашего сада

Луковая муха - враг коварный и опасный

Множество мелких белых бабочек на землянике

Полезные насекомые в саду

::. прочитало: 150 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.