







::. Полезные и вредные насекомые нашего сада | Здоровье дачного участка Полезные и вредные насекомые нашего сада

Лет двести тому назад крестьяне собирали полезных насекомых на лугах и переносили их в свои сады и огороды. Недаром и названия дали им такие ласковые – златоглазка, божья коровка. Прадеды уже тогда понимали, что они основные помощники человека в борьбе с тлей. Личинка златоглазки пожирает тлю.

Допустим такую ситуацию: крыжовниковая побеговая тля вредит крыжовнику, черной и красной смородине. За сезон развиваются до 8 поколений этого вредителя. Какие усилия надо прилагать, чтобы избавить выше указанные культуры от этого вредителя! И не всегда они приносят желаемый результат. А для златоглазки это пища, которой она питается ежедневно и на протяжении всей своей жизни. Разве это не помощник человеку в борьбе с тлей, от которой он никак не может избавиться за весь садово-огородный сезон?



Но наблюдательный, понимающий и трудолюбивый садовод-любитель борется с вредителями сада и огорода не только в огородный сезон, но и зимой. На основании своего опыта могу сказать, что в отношении тех вредителей, которых можно увидеть в течение всей зимы на плодовых деревьях и высокорослых ягодных кустарниках, зимний способ борьбы даже предпочтительнее и целесообразнее. Вот, например, вредитель боярышница. Осенью и зимой легко заметить скрученные засохшие листья, прочно прикрепленные паутиной к тонким ветвям деревьев. Это гнезда зимующих гусениц бабочки-боярышницы. В таком гнезде бывает до 70 гусениц. Златогузка – еще один вредитель. Гусеницы златогузки, как и боярышницы, тоже зимуют в засохших, оплетенных паутинкой листьях, но последние не висят на паутине, а размещены на концах молодых побегов или в развилках ветвей. Ранней весной гусеницы златогузки и боярышницы выходят из зимних гнезд, повреждают почки, позднее питаются листьями плодовых, а иногда и некоторых лесных пород. Попробуйте их «переловить», уничтожить всех до единой даже ядохимикатами и отварами ядовитых растений. Ничего у вас не получится и придется прибегать к уничтожению этих вредителей циклами – раз за разом. Поэтому их гнезда так же, как и других вредителей, уничтожаем зимой. На фоне снега эти гнезда хорошо заметны. Земля подмерзла и можно без боязни наступать в приствольные круги деревьев, не утаптывая почвы и не повреждая корней, особенно мочковатых, питающих растение. Мы снимаем гнезда и мумифицированные плоды. Пользуемся еще летом заготовленными, просушенными длинными, тонкими шестами с пропитанной керосином паклей на верхушке. Поджигаем паклю и приставляем ее к гнездам вредителей и кладкам их яиц на стволах и ветвях деревьев. Если делать это аккуратно, то, как показала практика, вреда дереву этот прием не наносит. Кора не успевает повредиться. Главное тут по незнанию и усердию не уничтожить златоглазку в зимнем саду. Яички златоглазки чрезвычайно характерные – они белые, продолговатые и сидят на тонких длинных стебельках. Обыкновенно они откладываются не в одиночку, а группами по 10-15 в каждой. Энтомофаг златоглазка заслуживает того, чтобы рассказать о ней подробнее.

И. Кривега

Газета «Садовод»







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::. прочитало: 263 | автор: sadovod | 15 марта 2021 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.