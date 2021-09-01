Правильно изготовленная бордоская жидкость не вызывает ожогов растения

Для приготовления бордоской жидкости медный купорос и негашеная известь берутся обычно из расчета 1%, т. е. 100 г каждого вещества на 10 л воды. Медный купорос растворяют сначала в небольшом количестве горячей воды, а затем полученный раствор разбавляют до половины всего потребного количества (5 л). В другом сосуде гасят известь и затем разводят также половинным количеством потребной воды. Раствор медного купороса и известковое молоко в холодном состоянии сливают вместе, при этом образуется суспензия голубого цвета, готовая к употреблению.

Правильно приготовленная бордоская жидкость имеет нейтральную или слабощелочную реакцию. Реакцию бордоской жидкости проверяют лакмусовой бумагой или же для этой цели используют железный нож. При кислой реакции синяя лакмусовая бумага становится красной, а железный нож покрывается медным налетом. Бордоскую жидкость изготовляют перед самым употреблением, так как при длительном хранении (1,5-2 дня) соединение меди выпадает в виде кристаллического осадка, вследствие чего жидкость плохо прилипает к растениям и не дает эффекта. Наиболее часто используют 1%-ю бордоскую жидкость. Однако при ранневесеннем опрыскивании плодовых деревьев применяют так называемое «голубое» опрыскивание, при котором берут повышшенную концентрацию бордоской жидкости (4%). «Голубое» опрыскивание проводят до распускания почек. Для приготовления бордоской смеси в этом случае на 10 л воды берут 300 г медного купороса плюс 400 г извести (Фатьянов В. И. Сад без вредителей, М., изд-во «Эксмо», 2003, с. 326). Правильно изготовленная бордоская жидкость не вызывает ожогов растения.

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