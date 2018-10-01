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::. Оптимальные условия хранения овощей | Как сохранить урожай.
Оптимальные условия хранения овощей
Постоянное обилие огородной продукции на столе дачников должно быть не только летом и осенью, но и в течение всей зимы - до начала поступления с грядок ранней весенней зелени. Во многих цивилизованных странах мира ежегодная норма потребления овощей в настоящее время в два-три раза больше, чем в России. Благодаря этому средняя продолжительность жизни достигла 78-80 лет - почти в полтора раза больше, чем у нас. Этому способствовали и другие факторы, но возросшая роль овощей в рационе питания, несомненно, имела решающее значение.
Осенью на дачных и приусадебных участках значительная часть полученного урожая закладывается впрок. Чтобы сохранить овощи без потери качества - витаминов, сахаров, свежести - необходимы знания и надежные, обеспечивающие оптимальные условия микроклимата, овощехранилища - погреба, подполья и др.
К концу жизни - осенью - у большинства луковых, корнеплодных, капустных и некоторых других овощных культур наступает период покоя, когда прекращается рост листьев, корней и других органов. Причиной этого является резкое ослабление физиологических процессов, обмена веществ. В так называемых точках роста растений уменьшается содержание ауксинов – стимуляторов роста, аминокислот и других биологически активных веществ, способствующих постоянному образованию новых клеток. Процессы роста постепенно прекращаются и полностью затухают глубокой осенью, когда пониженные температура и освещенность и все более укорачивающийся день приостановят окончательно образование и рост листьев и других органов.
Все хранимые зимой овощи - кочаны, корнеплоды, луковицы - являются запасными органами двухлетних овощных культур. В течение первого год а выращивания в них накапливается большой запас питательных веществ, предназначенный для роста в следующем году цветоносных побегов и формирования семян. В естественных условиях эти органы хорошо сохраняются в земле при низкой зимней температуре и высокой влажности. Человек же должен создавать искусственно такие условия в хранилищах, чтобы осенью наступивший покой не прерывался и заложенные овощи не перешли в состояние активной жизнедеятельности. В течение всего периода хранения в них должны слабо протекать биохимические и физиологические процессы - дыхание, превращение веществ и др. В неблагоприятных же условиях уменьшается вес, ухудшается качество и увеличивается испарение влаги.
С понижением температуры в погребах и других хранилищах и повышением влажности воздуха глубже становится состояние покоя, и еще более затухают жизненные процессы. Именно при таких условиях овощи лучше и дольше сохраняются с наименьшими потерями веса.

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::. прочитало: 115 | автор: sadovod | Вчера, 13:41 | Комментариев 0 |
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