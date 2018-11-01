



::. Хранение овощей в погребе | Как сохранить урожай. Хранение овощей в погребе

Овощехранилища заранее очищают от всех растительных остатков и другого мусора. Необходимо также их просушить. Стены, пол и потолок дезинфицируют одним из известных способов, например, 2-3% -ным медным купоросом (20-30 г на 1 л воды) с добавлением 10% извести (100 г на 1 л воды) за две-три недели до закладки овощей, сжиганием комовой серы (плотно закрыв двери на сутки с последующим проветриванием) или обработкой формалином.

В погребах и других овощехранилищах нужно создавать благоприятные условия хранения. Однако нередко в них наблюдаются периодические повышения или колебания температуры, усиливающие дыхание, испарение влаги и ускоряющие порчу овощей. Чтобы защитить от грибных болезней, кочаны капусты, корнеплоды моркови опудривают мелом (на 10 кг овощей по 100-200 г мела). Таким способом обрабатывают овощи, убранные в сухую погоду. Чаще это применяют в плохо регулируемых хранилищах.

Некоторые овощи нельзя закладывать вместе в одно хранилище, например плоды пасленовых овощных культур с корнеплодами и картофелем. Перцы, томаты (и яблоки) выделяют газ этилен, в присутствии которого усиливается развитие болезней, разрушается хлорофилл, быстрее прорастают почки у моркови, свеклы, сельдерея, картофеля и ухудшается консистенция овощей. От плодов перца корнеплоды моркови и столовой свеклы приобретают горький вкус.

Оптимальный микроклимат в хранилище - главное условие успешного длительного хранения свежих овощей. Для большинства из них наиболее благоприятной является температура от О до +1 °С - для всех видов капусты, моркови, столовой свеклы, брюквы, репы, редьки, корневого и листового сельдерея, хрена, ревеня, шпината, лука-порея, петрушки, пастернака, зрелых плодов томата. Лучшая влажность воздуха - 90-95% (томатов 80-90%). Для лука репчатого оптимальная температура хранения минус 1-2 °С и влажность воздуха 70-80%, для зелени - соответственно минус 1- 0 °С и 90-95%. Но репчатый лук можно хранить также сплетенным в косу и повешенным в кухне при 18-22 С. Овощи нужно правильно подготовить к хранению. Сразу после выкопки корнеплодов, чтобы они не подвяли, обрезают листья над самой головкой. У капусты удаляют розеточные листья, оставляя зеленые, плотно прилегающие к кочану. Длина кочерыги должна быть 2-3 см. Овощи охлаждают до 4-5 °С.

Но сразу после уборки температура овощей обычно более высокая. Чтобы они не подвяли, выкопанные корнеплоды и срезанные кочаны можно временно оставить здесь же вблизи гряд. Капусту чаще переносят под навес или хранят сложенной в кучу, а корнеплодные - слоем 25-30 см листьями наружу. Сверху укрывают растительными остатками капусты и других культур или сухой травой, соломой, чтобы защитить от возможных заморозков. От дождей прикрывают полимерной пленкой. В кучах овощи хранят, пока температура в хранилище не понизится до 4-5 С. В этих условиях они почти не теряют веса, сохраняют свежесть и становятся пригодными для длительной лежкости.

Столовую свеклу хранят в неглубоких ящиках высотой 20-30 см (укладывая корнеплоды в 2-3-4 слоя), устанавливая ящики друг на друга и оставляя щели между ними для вентиляции воздуха. Можно хранить и навалом, сваливая в кучи высотой до 50-60 см и выше.

Морковь лучше хранить в полиэтиленовых мешках по 5-6 или 10-12 кг и даже более. Мешки с корнеплодами устанавливают в вентилируемом погребе вертикально и оставляют открытыми. В этих условиях в них поддерживается стабильная температура, высокая влажность и оптимальная воздушная среда. Довольно широко применяется издавна способ хранения моркови в штабелях в виде конуса. Для этого вначале насыпают на пол сухой песок слоем 5-10 см. Затем укладывают ряд за рядом корнеплоды, пересыпая песком. Листья моркови должны быть обрезаны на уровне головки так, чтобы удалить все спящие почки. Это предотвратит их прорастание в случае неожиданного повышения температуры. В погребе в условиях оптимальной температуры хранения овощи зимой не следует перебирать.

Ш. Г. Бексеев, профессор

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::. прочитало: 95 | автор: sadovod | Сегодня, 11:26 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.