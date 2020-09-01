

::. Как распланировать дачный участок | Ландшафтный дизайн / Ваш сад Как распланировать дачный участок

Производственная зона (сад-огород): огород, плодовый сад, теплица, компост. Они предъявляют близкие требования к размещению и несут общую функцию - обеспечение продуктами. Если не рас-сматривать плодовый сад только как поставщика фруктов и ягод, то он может быть размещен в парадной зоне, визуально отделяя ее от производственной и обеспечивая логический переход к ней. Желательно разместить плодовый сад в северной части участка, так он не будет затенять остальную территорию. Плодовым деревьям необходимо возвышенное, хорошо освещенное место, их нельзя сажать в понижениях и оврагах. Не имея достаточно места для плодового сада, можно выгодно вписать плодовые деревья в общую концепцию дендроплана. Главное - не забывать об условиях их произрастания, чтобы, кроме любования, получать и урожай.

По Фен-шуй: Плодовый сад лучше всего чувствует себя на востоке и юго-востоке, так он будет приносить не только плоды, но и богатство.

Если огород носит утилитарную функцию, необходимо его изолировать от других зон участка, так как традиционные грядки сложно органично вписать в ландшафт. Ягодные кустарники могут быть высажены в виде живой изгороди по периметру огорода, декорируя его и защищая от ветра. Нестандартные грядки (в виде различных геометрических фигур) могут быть расположены и в других зонах участка. При этом необходимо сочетать не только декоративные качества овощей, но учитывать их совместимость, севооборот, характер роста и сроки созревания. Современный декоративный огород можно разместить в любой зоне сада, но он потребует более тщательного ухода.

Теплицу ставят на определенное место как минимум на несколько лет, поэтому необходимо серьезно продумать ее расположение. Прежде всего, следует предусмотреть, чтобы теплица была хорошо освещена. Ее размещают подальше от дома в защищенном от ветра месте, так как ветер значительно понижает температуру в теплице, разрушая изолирующий слой теплого воздуха, образующегося вокруг нее. Не разворачивайте длинную стену теплицы в сторону господствующих ветров. Живая изгородь, забор, стена дома, расположенные на расстоянии 4-5 м от теплицы, будут служить препятствием ветру и не вызовут затенения.

Компостная куча не должна находиться на солнце, больше подойдет затененный уголок сада. Если затенение под деревом невозможно, можно сколотить для компоста ящик с подъемной крышкой. Если раскрасить его в яркие цвета, замаскировать зеленой ширмой и установить на нем контейнер с цветами, то его можно разместить в любой части сада.

Л. Макарова, ландшафтный дизайнер

Газета «САДОВОД»









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::. прочитало: 108 | автор: sadovod | 10 сентября 2020 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.