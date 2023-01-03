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::. С Рождеством Христовым! | новости
С Рождеством Христовым!
Дорогие друзья, поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Пусть этот волшебный праздник принесет мир на нашу планету, наполнит жизнь всех людей радостью, светом, теплом и душевным покоем. От всей души желаем вам мирного неба над головой, здоровья, любви, семейного счастья.
Желаем всем жить с Богом, где нет места войне, ожесточению сердец, зависти; где царит любовь, свет и мир.
Интернет-издание «Газета садовод»

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::. прочитало: 579 | автор: sadovod | 7 января 2023 | Комментариев 0 |
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