С Рождеством Христовым!

Дорогие друзья, поздравляем вас с Рождеством Христовым!

Пусть этот волшебный праздник принесет мир на нашу планету, наполнит жизнь всех людей радостью, светом, теплом и душевным покоем. От всей души желаем вам мирного неба над головой, здоровья, любви, семейного счастья.

Желаем всем жить с Богом, где нет места войне, ожесточению сердец, зависти; где царит любовь, свет и мир.

Интернет-издание «Газета садовод»



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