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::. СВОЯ "ФАБРИКА" ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОГУМУСА | Удобрения
СВОЯ "ФАБРИКА" ДЛЯПОЛУЧЕНИЯ БИОГУМУСА
Многие садоводы и ого­родники используют в качестве удобрений компост, полученный из отбросов своего приусадеб­ного участка (это листва, ветки, трава, ботва, пищевые отбросы, фекалии и т. д. Компостирование производится в буртах или, что на практике встречается гораздо чаще, в ямах или ящиках, для изготовления которых используются разные материалы (кир­пич, бетон, дерево, шифер). Перечисленные сборные отбросы укладываются слоями, утрам­бовываются и увлажняются. По­скольку доступ воздуха внутрь компостной массы затруднен, процесс компостирования протекает в основном за счет де­ятельности анаэробных бак­терий. Поэтому компост полу­чается кислый, в то время как для эффективного питания растений почва должна быть нейтральной или подщелоченной. Кроме того, анаэробный процесс не обес­печивает полного обезврежи­вания компоста от сорняков. Поэтому, помимо компоста, са­доводы и огородники приоб­ретают другие органические и минеральные удобрения.
В то же время из тех же самых отбросов можно получать первоклассное экологически чистое удобрение - биогумус. Устройство состоит из прямо­угольного алюминиевого каркаса размером 1800x1000x1000 мм, на который надевается кожух из холщового синтетического мате­риала. Материал кожуха про­пускает солнечные лучи, воздух и дождевые осадки. При этом внутри устройства создается парниковый эффект и обес­печиваются нужные температурный и влажностный режимы.
Площадь    устройства условно разбита на три участка (площадки). В центральной части расположена первая площадка ферментации, на которую через клапан в кожухе производится загрузка сырья (отбросов), по­слойная укладка его в виде бурта, трамбование и увлажнение, а также внесение закваски с био­логически активным комплексом (БАК). На этой площадке происходит ферментация сборных отбросов в бурте, обезврежива­ние компоста от патогенной ми­крофлоры, яиц гельминтов и семян сорняков за счет биотер­мической реакции разложения органики с выделением тепла и поднятием температуры до 50-80°С внутри бурта.
В процессе ферментации объем бурта уменьшается при­мерно в три раза и образуется компост. После затухания процесса разложения отбросов температура внутри бурта снижается до 30-35°С. Образовавшийся компост с площадки фермен­тации переносится и послойно укладывается на вторую и третью площадки (названные грядными площадками), которые распо­лагаются сбоку от первой. При этом на грядку заранее укла­дывается слой БАК. Одновре­менно на центральную площадку закладывается новый бурт сбор­ных отбросов. Применение БАК позволяет за 2-3 недели пре­вратить компост, уложенный на грядных площадках, в биогумус-сырец с влажностью 50-75%.
В. КИЗУБ, канд.техн. наук, П. КАЩИ, канд. техн. наук
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 79 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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