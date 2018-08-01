|СВОЯ "ФАБРИКА"
ДЛЯПОЛУЧЕНИЯ БИОГУМУСА
Многие садоводы и огородники используют в качестве удобрений компост, полученный из отбросов своего приусадебного участка (это листва, ветки, трава, ботва, пищевые отбросы, фекалии и т. д. Компостирование производится в буртах или, что на практике встречается гораздо чаще, в ямах или ящиках, для изготовления которых используются разные материалы (кирпич, бетон, дерево, шифер). Перечисленные сборные отбросы укладываются слоями, утрамбовываются и увлажняются. Поскольку доступ воздуха внутрь компостной массы затруднен, процесс компостирования протекает в основном за счет деятельности анаэробных бактерий. Поэтому компост получается кислый, в то время как для эффективного питания растений почва должна быть нейтральной или подщелоченной. Кроме того, анаэробный процесс не обеспечивает полного обезвреживания компоста от сорняков. Поэтому, помимо компоста, садоводы и огородники приобретают другие органические и минеральные удобрения.
В то же время из тех же самых отбросов можно получать первоклассное экологически чистое удобрение - биогумус. Устройство состоит из прямоугольного алюминиевого каркаса размером 1800x1000x1000 мм, на который надевается кожух из холщового синтетического материала. Материал кожуха пропускает солнечные лучи, воздух и дождевые осадки. При этом внутри устройства создается парниковый эффект и обеспечиваются нужные температурный и влажностный режимы.
Площадь устройства условно разбита на три участка (площадки). В центральной части расположена первая площадка ферментации, на которую через клапан в кожухе производится загрузка сырья (отбросов), послойная укладка его в виде бурта, трамбование и увлажнение, а также внесение закваски с биологически активным комплексом (БАК). На этой площадке происходит ферментация сборных отбросов в бурте, обезвреживание компоста от патогенной микрофлоры, яиц гельминтов и семян сорняков за счет биотермической реакции разложения органики с выделением тепла и поднятием температуры до 50-80°С внутри бурта.
В процессе ферментации объем бурта уменьшается примерно в три раза и образуется компост. После затухания процесса разложения отбросов температура внутри бурта снижается до 30-35°С. Образовавшийся компост с площадки ферментации переносится и послойно укладывается на вторую и третью площадки (названные грядными площадками), которые располагаются сбоку от первой. При этом на грядку заранее укладывается слой БАК. Одновременно на центральную площадку закладывается новый бурт сборных отбросов. Применение БАК позволяет за 2-3 недели превратить компост, уложенный на грядных площадках, в биогумус-сырец с влажностью 50-75%.
В. КИЗУБ, канд.техн. наук, П. КАЩИ, канд. техн. наук
Газета "САДОВОД"
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»