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::. Вы еще не посеяли зеленые удобрения? А ведь давно пора | Удобрения
Вы еще не посеяли зеленые удобрения?
А ведь давно пора
Садоводы, как правило, стеснены в воз­можностях соблюдения правильного севообо­рота. Причинапроста: онивынужденыизгода вгодвыращиватьнасвоихшестисоткаходну итужекультуру. Приэтомнарастаюттакие пагубныеявления, какпочвоутомлениеивы­рождениекультур.
Непомогаетздесьнивнесениеорганичес­кихудобрений (темболееминеральных), ни любыедругиеприемыземледелия. Амежду темвыходизтупикавлечениипочвыикуль­турспомощьюзеленыхудобренийили, как ихназываютпо-научному, сидератов.
Бобовыеэто иазот
Зелеными удобрениями мо­гут быть различные сельско­хозяйственные культуры, в ос­новном из семейств бобовых и крестоцветных, которые способны обогащать почву органическими веществами, а нередко - и биосвязанным азотом (бобовые).
К агрономической пользе одновременно происходит существенное улучшение свойств почвы по биологичес­ким, химическим и физичес­ким параметрам. К тому же зеленые удобрения являются фитомелиораторами. Они снижают засоренность многих овощных и полевых культур, а также их повреждаемость бо­лезнями и вредителями. Не­маловажно и то, что зеленые удобрения предотвращают миграцию полезных для ово­щей элементов питания в глу­бинные слои почвы, сводят к минимуму водную и ветровую эрозию. Наконец, в отличие от химических, они способны обеспечивать полезные чело­веку растения элементами пи­тания равномерно, на протя­жении всего вегетационного периода.
Будемсеять удобрения
Сеют зеленые удобрения и как промежуточныекультуры, и как самостоятельные.
В последнем случае сев производят после того, как на участке соберут урожай, т. е. с июля по первую декаду сентября. В зависимости от сро­ков сева зеленые удобрения попутно смогут пополнить кор­мовые запасы земледельца-животновода за счет первого укоса.
Практика рекомендует три срока запашки зеленых удоб­рений.
Первый срок запашки, по­здней осенью, — под ранний картофель, свеклу, кукурузу, лен, яровые зерновые.
Второй срок — под гречиху, картофель и силосные культу­ры.
Третий срок—под однолет­ние травы, предшественники озимых зерновых.
Промежуточные зеленые удобрения могут быть под­севными, пожнивными, поукоснымииозимыми.
Для подсева лучше всего использовать люпин желтый или узколистный (с тем, что­бы запахивать его поздней осенью) и донник белый или сераделлу, райграс (чтобы за­пахать их ранней весной).

При пожнивномвысеве ре­комендуется использовать быстрорастущие растения с коротким вегетационным пе­риодом. Это, к примеру, лю­пин узколистный, вика мохо­вая, пелюшка, горчица белая, фацелия, редька масличная, рапс яровой. Пожнивные куль­туры требуют выдерживать точные сроки посева, так как задержка даже на один день может обернуться потерей одной-двух тонн растительной массы на гектар. Надо добавить, что запашку зеленых удобрений поздней осенью полезно будет производить одновременно с добавлением в почву торфа и соломы. При весенней запашке зимующие растения задерживают возле себя снег и тем самым улуч­шают водный режим участка. В качестве озимых сидера­тов рекомендуется использо­вать озимые сорта ржи, рап­са, сурепицы либо сме­си ржи и вики мохнатой (для запашки весной).
Остатки сладки
Садоводу полезно знать также, что корневые и пожнив­ные остатки многолетних бо­бовых трав являются прекрас­ным источником органическо­го вещества, богатого азотистыми соединениями. Однако количество этих остатков у разных трав неодинаково. Так, например, клевер ползучий (сорт Волат) в этом отноше­нии будет лучше клевера лу­гового или, скажем, люцерны (сорта Северная гибридная 69 и сорта Славянская местная).
Исследованиями ученых ус­тановлено, что наибольшей способностью фиксировать азот из атмосферы обладают люпин желтый (120—140 кг/га), затем — кормовые бобы и че­чевица (90—100 кг/га), горох и вика (60—80 кг/га), фасоль (30—50 кг/га). А это составляет 38—39% общей потребности посевов культур в азоте. Кро­ме бобовых, в дело идут и тра­вы семейства крестоцветных: редька масличная, сурепица, фацелия, перко, рапс, а в сме­си с ними — рожь, овес, пше­ница, вика мохнатая. Озимый рапс, скажем, сорта Галаит и Липецкий, при посеве 28 июля — 1 августа за сорок пять дней достигнет кормовой спелости и может давать до 184—240 центнеров зеленой массы с гектара при запашке 20 сентября.
Запашка озимого рапса увеличивает урожай, напри­мер, картофеля до 31%. Сле­дует, однако, учесть, что такие показатели возможны при условии внесения под рапс в поле до 40 тонн на гектар на­воза и минеральных удобре­ний. Без удобре­ний, естественно, показатели будут хуже.
Травазаменит навоз
Внесение зеленой массы рапса в почву в количестве 200 ц/га равносильно внесе­нию 30—40 т/га первоклассно­го навоза! Здесь же, для об­щего развития, а возможно, и применения в хозяйственных делах, отметим, что рапс яв­ляется отличным источником семян, из которых выбивают пищевое рапсовое масло. Рапс интересен и с другой стороны: он неплохо извлека­ет радионуклиды из заражен­ной ими почвы. В этом случае (обратите внимание, садово­ды!) его остатки в почву зака­пывать не следует.
Возьмите на заметку и та­кие сведения. Редька маслич­ная и сурепица за 50—55 дней способны дать соответствен­но 485 и 444 центнера зеле­ной массы на гектар. В каче­стве зеленого удобрения не менее ценна вика мохнатая. По имеющимся данным, она спо­собна отлично обогащать по­чву азотом. Так, например, при норме высева в 27—32 кг/га (рядками) или в 40—45 кг/га (вразброс) вика мохнатая спо­собна дать до 255 кг азота на гектар. Наилучшие результа­ты получаются при использо­вании смеси из семян ржи и вики мохнатой. Правда, в этом случае нужна хорошо дренированная почва при достаточ­ной влажности — более 75 см/ год. Посев лучше производить за 40—60 дней до сильных за­морозков с последующим прикатыванием почвы. Зиму­ют лучше всего растения вы­сотой 7—12 см.
А. Экошинпочвовед—эколог, кандидатнаук
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::. прочитало: 240 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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