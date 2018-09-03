|Вы еще не посеяли зеленые удобрения?
А ведь давно пора
Садоводы, как правило, стеснены в возможностях соблюдения правильного севооборота. Причинапроста: онивынужденыизгода вгодвыращиватьнасвоихшестисоткаходну итужекультуру. Приэтомнарастаюттакие пагубныеявления, какпочвоутомлениеивырождениекультур.
Непомогаетздесьнивнесениеорганическихудобрений (темболееминеральных), ни любыедругиеприемыземледелия. Амежду темвыходизтупика—влечениипочвыикультурспомощьюзеленыхудобренийили, как ихназываютпо-научному, сидератов.
Бобовые—это иазот
Зелеными удобрениями могут быть различные сельскохозяйственные культуры, в основном из семейств бобовых и крестоцветных, которые способны обогащать почву органическими веществами, а нередко - и биосвязанным азотом (бобовые).
К агрономической пользе одновременно происходит существенное улучшение свойств почвы по биологическим, химическим и физическим параметрам. К тому же зеленые удобрения являются фитомелиораторами. Они снижают засоренность многих овощных и полевых культур, а также их повреждаемость болезнями и вредителями. Немаловажно и то, что зеленые удобрения предотвращают миграцию полезных для овощей элементов питания в глубинные слои почвы, сводят к минимуму водную и ветровую эрозию. Наконец, в отличие от химических, они способны обеспечивать полезные человеку растения элементами питания равномерно, на протяжении всего вегетационного периода.
Будемсеять удобрения
Сеют зеленые удобрения и как промежуточныекультуры, и как самостоятельные.
В последнем случае сев производят после того, как на участке соберут урожай, т. е. с июля по первую декаду сентября. В зависимости от сроков сева зеленые удобрения попутно смогут пополнить кормовые запасы земледельца-животновода за счет первого укоса.
Практика рекомендует три срока запашки зеленых удобрений.
Первый срок запашки, поздней осенью, — под ранний картофель, свеклу, кукурузу, лен, яровые зерновые.
Второй срок — под гречиху, картофель и силосные культуры.
Третий срок—под однолетние травы, предшественники озимых зерновых.
Промежуточные зеленые удобрения могут быть подсевными, пожнивными, поукоснымииозимыми.
Для подсева лучше всего использовать люпин желтый или узколистный (с тем, чтобы запахивать его поздней осенью) и донник белый или сераделлу, райграс (чтобы запахать их ранней весной).
При пожнивномвысеве рекомендуется использовать быстрорастущие растения с коротким вегетационным периодом. Это, к примеру, люпин узколистный, вика моховая, пелюшка, горчица белая, фацелия, редька масличная, рапс яровой. Пожнивные культуры требуют выдерживать точные сроки посева, так как задержка даже на один день может обернуться потерей одной-двух тонн растительной массы на гектар. Надо добавить, что запашку зеленых удобрений поздней осенью полезно будет производить одновременно с добавлением в почву торфа и соломы. При весенней запашке зимующие растения задерживают возле себя снег и тем самым улучшают водный режим участка. В качестве озимых сидератов рекомендуется использовать озимые сорта ржи, рапса, сурепицы либо смеси ржи и вики мохнатой (для запашки весной).
Остатки сладки
Садоводу полезно знать также, что корневые и пожнивные остатки многолетних бобовых трав являются прекрасным источником органического вещества, богатого азотистыми соединениями. Однако количество этих остатков у разных трав неодинаково. Так, например, клевер ползучий (сорт Волат) в этом отношении будет лучше клевера лугового или, скажем, люцерны (сорта Северная гибридная 69 и сорта Славянская местная).
Исследованиями ученых установлено, что наибольшей способностью фиксировать азот из атмосферы обладают люпин желтый (120—140 кг/га), затем — кормовые бобы и чечевица (90—100 кг/га), горох и вика (60—80 кг/га), фасоль (30—50 кг/га). А это составляет 38—39% общей потребности посевов культур в азоте. Кроме бобовых, в дело идут и травы семейства крестоцветных: редька масличная, сурепица, фацелия, перко, рапс, а в смеси с ними — рожь, овес, пшеница, вика мохнатая. Озимый рапс, скажем, сорта Галаит и Липецкий, при посеве 28 июля — 1 августа за сорок пять дней достигнет кормовой спелости и может давать до 184—240 центнеров зеленой массы с гектара при запашке 20 сентября.
Запашка озимого рапса увеличивает урожай, например, картофеля до 31%. Следует, однако, учесть, что такие показатели возможны при условии внесения под рапс в поле до 40 тонн на гектар навоза и минеральных удобрений. Без удобрений, естественно, показатели будут хуже.
Травазаменит навоз
Внесение зеленой массы рапса в почву в количестве 200 ц/га равносильно внесению 30—40 т/га первоклассного навоза! Здесь же, для общего развития, а возможно, и применения в хозяйственных делах, отметим, что рапс является отличным источником семян, из которых выбивают пищевое рапсовое масло. Рапс интересен и с другой стороны: он неплохо извлекает радионуклиды из зараженной ими почвы. В этом случае (обратите внимание, садоводы!) его остатки в почву закапывать не следует.
Возьмите на заметку и такие сведения. Редька масличная и сурепица за 50—55 дней способны дать соответственно 485 и 444 центнера зеленой массы на гектар. В качестве зеленого удобрения не менее ценна вика мохнатая. По имеющимся данным, она способна отлично обогащать почву азотом. Так, например, при норме высева в 27—32 кг/га (рядками) или в 40—45 кг/га (вразброс) вика мохнатая способна дать до 255 кг азота на гектар. Наилучшие результаты получаются при использовании смеси из семян ржи и вики мохнатой. Правда, в этом случае нужна хорошо дренированная почва при достаточной влажности — более 75 см/ год. Посев лучше производить за 40—60 дней до сильных заморозков с последующим прикатыванием почвы. Зимуют лучше всего растения высотой 7—12 см.
А. Экошин, почвовед—эколог, кандидатнаук
Газета "САДОВОД"
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