Сапропель – уникальное удобрение от природы

Северо-запад России обладает ценнейшим органоминеральным экологически чистым сырьем - озерный сапропель. Прогнозируемые запасы которого на территории Ленинградской области составляют около 1,5 млрд. тонн. В общем, по РФ только разведанных залежей озерного сапропеля около 2,3 млрд. тонн.

Так что же такое сапропель?

Это донные отложения пресноводных водоемов, полученные из останков их обитателей (животных, рыб, растений, микроорганизмов) в результате длительных физических, химических и биологических процессов, протекающих в уникальных условиях, при практически постоянной температуре, давлении, без окислительных реакций, в отсутствии воздействия ионизирующего и ультрафиолетового излучения. В итоге происходит образование физиологически активных веществ огромной биологической энергии. Сапропель содержит все жизненно важные макро- и микроэлементы, такие как кальций, фосфор, калий, железо, магний, кремний, сера, медь, цинк, марганец, которые входят в металлоферменты и металлопротеиды, обеспечивающие ход многих физиологических процессов в организме человека, в том числе в клетках кожи. За счет продуктов распада растений и животных (сапропелеобразователей) в сапропеле накапливаются витамины, гормональные вещества, антибиотики, микрофлора. В состав сапропеля входит также комплекс органических и неорганических веществ — это и липиды, карбоновые кислоты, глицериды, стерины, пигменты, фосфолипиды, белковые соединения, свободные аминокислоты, высокомолекулярные спирты.

Комплексная органическая вытяжка из сапропеля представляет собой продукт его щадящей щелочной обработки, позволяющей сохранить весь комплекс биологически активных веществ сапропеля без потерь.

Особое место в составе вытяжки сапропеля занимают гуминовые соединения, в том числе гуминовые кислоты.

Уникальная способность гуминовых препаратов активизировать обменные процессы проявляется не только на растениях, микроорганизмах, но и животных. Начиная с 60-х годов XX в. доказано стимулирующее влияние гуминовых кислот на рост, развитие и репродуктивные функции, жизнедеятельность и продуктивность различных видов животных. Было выявлено, что гуминовые препараты обладают детоксикационным и противоязвенным действием на живой организм при различных неблагоприятных факторах. Установлено повышение активности пищеварительных и внутриклеточных ферментных систем под влиянием гуминовых кислот, проявляющих себя в качестве регуляторов обмена веществ.

Под воздействием биологически активных веществ растения и животные приобретают повышенную способность противостоять мутациям на уровне клетки.

Биологические вещества (гуматы) природного происхождения наряду с гормонами и др. биокатализаторами обмена веществ рассматриваются и как агенты биологического действия на повышение продуктивности животных. К таким веществам относятся уникальные по своим составам калийные соли гуминовых кислот многофункционального действия, полученные из реликтового сырья озерного сапропеля.

К тому же в его составе преобладают фрагменты гуминовой природы с небольшими молекулярными массами, отличающиеся наибольшей биохимической и физиологической активностью. Учеными установлено, что гуминовые кислоты обладают способностью быстрее доставлять минеральные элементы в клетки живых организмов.

Газета «САДОВОД»







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