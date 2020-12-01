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::. Ботву заболевшего картофеля я компостирую | Удобрения
Ботву заболевшего картофеля я компостирую
Что побуждает садовода-любителя обращаться к этой теме? Прежде всего, забота о плодородии почвы. Почвы в нашем районе имеют очень тонкий поверхностный плодородный слой, в среднем что-то около 8 см. Гумус (черный плодородный слой) составляет 1,5% в песчаных и 2-4% в супесчаных и глиняных почвах.
Я считаю, что органику надо беречь, накапливать, а не сжигать. Что проку в горсти золы, хотя зола и ценнейшее удобрение, но, например, азота в ней уже нет. Навоз очень дорог. Торф по цене идет вслед за навозом. Компостируйте сорняки - советуют некоторые газеты. А сколько на огороде у шестисоточника этих сорняков? Разве же достаточно, чтобы восполнить унесенные овощами и плодовыми деревьями из почвы питательные вещества? Почва беднеет. А травы! - дружно восклицают знатоки. Да, травы - это хорошо, но их тоже почти уже нет. А тут еще предлагают сжигать ботву, а более "знающие" еще и дерновую почву предлагают сжигать на костре - очень полезная добавка в почву получается.
И тут мы подходим к ситуации, когда вместе с водой выплескиваем и ребенка - органику.
Широко пропагандируя минеральные удобрения, авторы обходят, вопрос об удобрениях органических и органике, улучшающей структуру почв: навоз, птичий помет, торф; зеленые удобрения, но только бобовые, азотсодержащие, однолетние.
То есть как раз то, чего у садовода-любителя либо совсем нет, либо в таких количествах, что говорить об увеличении слоя гумуса просто не приходится. А ботва? Ее набирается порядочно и на месте, это ведь местное удобрение. Но нигде вы не найдете ни слова о том, какие питательные элементы содержатся в ботве, как ее целесообразнее вносить в почву и когда.
И самое главное:
как себя ведут споры фитофторы в компосте, ведь там содержимое нагревается до температуры +65°С. А если надежно укрыть пленкой да предварительно полить навозной жижей и горячей водой, то температуру можно довести и до +80-85°С. Если споры погибают, тогда смело можно компостировать ботву заболевшего картофеля и стебли томатов. Но таких сведений нет, и я на своем участке уже на протяжении 14 лет ботву не сжигаю, а компостирую, но в отдельной компостной куче. Измельчаю ее вместе с сорняками, закладываю слоями: слой ботвы с сорняками, затем слой измельченных листьев (желательно березовых), слой торфа или огородной земли с заброшенной грядки (микроорганизмы и черви) и так далее. Во всем этом мало фосфора, поэтому в компостную кучу вносится суперфосфат.
Куча с бортиками с боков и сверху обкладывается дерном и накрывается двумя слоями пленки (для сохранения тепла и чтобы не заливалась атмосферными осадками). Полив помоями, мочой, водой, настоем сорняков (1:5) обязателен, но нельзя допускать чрезмерного увлажнения, чтобы не получить вместо компоста силос или закисшую, не пригодную зеленую массу.
Поскольку компост из ботвы картофеля изучен недостаточно и ничего по этому вопросу не публикуется, то я вношу его только под смородину, иногда крыжовник. Почему под эти растения? Потому что подсыпанная мульча из стеблей и листьев томата предохраняет эти кусты (смородины, крыжовника) от мучнистой росы.
И. Кривега, садовод-любитель




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