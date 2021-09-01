

::. Как выбрать садовый компостер | Удобрения Как выбрать садовый компостер

Садоводы любят собирать урожай — благо в наших широтах он довольно разнообразен и богат витаминами. Вещества, находящиеся в земле, щедро питают растения, а те, в свою очередь, дают сочные плоды. Сама земля при этом истощается, и очень важно ее вовремя подпитывать, чтобы и дальше радоваться вкусному и полезному урожаю.

О том, как правильно выбрать приспособление для получения качественного удобрения на садовом участке, рассказывают эксперты категории «Сад» сети гипермаркетов товаров для обустройства дома и дачи «Леруа Мерлен».

Компост — это органическое удобрение, которое получают путем разложения пищевых отходов и продуктов садоводческой деятельности. В специальную емкость слоями складывают остатки пищи (за исключением мяса), опавшие листья, мелкие ветки, скошенную траву, ботву, сорняки, ветошь из натуральных материалов и прочие органические отходы. Вся эта масса под воздействием почвенной микрофлоры минерализуется и превращается в компост, насыщенный питательными веществами.

Компост можно делать в компостных ямах, но доступ воздуха в ямы затруднен, и разложение массы происходит медленно. Большинство садоводов сегодня предпочитают более эффективный, удобный и цивилизованный способ сбора основы для перегноя — компостер.



Конструктивные особенности

Современный компостер представляет собой эргономичную конструкцию из пластика, которую без труда можно собрать за считаные минуты. Обычно это цилиндр или многогранник объемом до 1000 литров. На основание крепится многоярусный каркас, каждую часть которого можно снимать и открывать при необходимости. Внизу, на первом уровне от земли, также есть открывающаяся дверца, через которую лопатой забирают готовое удобрение.

Компостер фиксируется к основанию специальными крепежными элементами по всему каркасу. Наполнение делает конструкцию еще более устойчивой — ей не страшны ни ветра, ни активные осадки. Пластик не гниет, не ржавеет и не распространяет неприятный запах, при этом крепко стоит на земле и надежно защищает перегной.

Процесс образования качественного удобрения невозможен без воздуха, который должен постоянно обновляться. Поэтому в стенках контейнера предусмотрены просветы, позволяющие воздуху в нужном количестве попадать внутрь. Аэрация происходит со всех сторон, в том числе снизу, для этого также сделаны отверстия.



Преимущества компостера

Компактность — не займет много места на участке, эргономичная форма обеспечивает максимальный полезный объем.

Отсутствие неприятного запаха и разбросанных поблизости отходов — в отличие от ямы конструкция аккуратная и закрытая, пластик не впитывает запахи, удерживая все внутри.

Высокое качество компоста — на выходе вы получаете органическое удобрение, насыщенное азотом, фосфором, кальцием и другими важными микроэлементами.

Высокая скорость созревания удобрения за счет закрытого пространства — значительно выше, чем в компостной яме.

Материал устойчив к различным погодным условиям — это особенно актуально для наших климатических условий.



На что обратить внимание?

Есть конструкции, состоящие только из боковых стенок, сверху они открыты. Это самый простой, но не очень надежный вариант, т. к. внутрь попадают осадки и прорастают сорняки. Другая разновидность — закрытый контейнер, имеющий только отверстия для воздуха и атмосферной влаги. Стенки таких моделей практически глухие, а крышка закрывается на защелку.

Выбирайте модель, имеющую дно и крышку, — так содержимое будет защищено со всех сторон и никакие внешние воздействия не повлияют на состав. Именно в закрытых компостерах в кратчайшие сроки созревает качественное удобрение с высоким содержанием необходимых веществ. Кроме того, закрытые конструкции обладают хорошей теплоизоляцией, которая позволит использовать приспособление по назначению и в зимний период.

Если у вас большой огород, используйте вместительные модели — на 800 и 1000 литров. Также можно поставить 2-3 компостера по 600 литров — такой объем обеспечит постоянное наличие готового удобрения в достаточном количестве.

При выборе обратите внимание на размер загрузочного отверстия. Чем больше люк, тем проще работать с массой — загружать в компостер и перемешивать. Крышка должна полностью откидываться, чтобы не возникало препятствий для загрузки. Убедитесь в том, что крышка надежно закрывается с помощью защелки — это самая уязвимая часть конструкции, которая может пострадать от сильного ветра, если ее до конца не закрыть.

Отдельные модели имеют дополнительное утепление изнутри — это термокомпостеры, в которых быстрее всего созревает компост. Таким приспособлением можно пользоваться круглый год.

Сегодня в гипермаркетах для обустройства дома и сада представлен большой выбор компостеров — разного объема и конфигурации. Можно рассмотреть все детали, найти подходящую модель, при необходимости задать вопросы специалисту и заказать доставку.









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::. прочитало: 69 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.