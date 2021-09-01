Изучаем тонкости компостирования

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Отказ от химических веществ, стимулирующих развитие растений, и переход к органическому садоводству — одна из самых заметных тенденций в последнее время. Поклонники органического садоводства самостоятельно делают комплексы питательных веществ для растений и отказываются от калийных, фосфатных удобрений и других составов, изготовленных на производстве. Эксперты категории «Сад» сети «Леруа Мерлен» рассказывают о том, как сделать на участке компост — популярное комплексное органическое удобрение.



Что такое компост?

Домашний компост — комплекс питательных веществ, приготовленный из смеси садовых и некоторых пищевых отходов. В компостировании используется естественный процесс гниения, ускоренный деятельностью бактерий и грибков, некоторых видов насекомых и червей. Подкормка овощей компостом создает оптимальные условия для роста и развития растений.

Традиционно в деревнях компост делали самостоятельно, укладывая в яму слоями различные органические отходы. Однако современные технологии внесли корректировки в традиционный процесс — например, сегодня сырье уже не кладут в ямы.

Для успешного созревания компоста необходимо четыре составляющих: углерод, азот, вода и кислород. Первый ингредиент, углерод, содержится в опавшей листве, соломе, древесине и некоторых других сухих растительных отходах. Его необходимо окислить, чтобы получить питательные минеральные вещества. Происходит это в результате деятельности некоторых видов бактерий.

Чтобы окислить углерод, микроорганизмам необходим азот. Он образуется в компостной куче в результате гниения свежей зелени. Это может быть скошенная трава, листва или ботва огородных растений. При окислении выделяются тепло, ускоряющее разложение сырья и превращение его в компост.

Микроорганизмы, насекомые и черви, участвующие в процессе, не могут жить без воды, и в сухих отходах процесс компостирования протекал бы слишком медленно. Внутри должна быть высокая влажность, поэтому необходимо увлажнять компостную кучу каждый раз перед укладкой нового слоя отходов.

Кислород тоже необходим для жизни бактерий, участвующих в компостировании, — психрофилов, мезофилов, термофилов, а также червей и насекомых. Если в компосте недостаточно кислорода, бактерии гибнут. Поэтому компост необходимо ворошить. Делать это необходимо раз в месяц, пользуясь вилами.

Добавив четыре основных ингредиента, вы создаете среду для развития бактерий, грибков и насекомых. Но как они попадают в толщу компоста?

Традиционный путь — естественный. К примеру, бактерии и грибки живут на листьях растений, поэтому, укладывая в компостер листву, вы заносите в компост микрофлору. Однако ждать, пока в отходы попадет достаточно микроорганизмов, слишком долго. Процесс можно ускорить — споры бактерий и грибов есть в составе препаратов-биоактиваторов. Комплексные препараты для ускорения созревания продают в отделе «Сад» сетевых магазинов товаров для обустройства участка и дачи.



Компостер — приобрести или построить?

Отказ от использования ям при производстве компоста — еще один способ ускорить созревание. В земле процесс разложения сырья идет медленнее из-за недостатка кислорода. Чтобы уложить сырье, не закапывая, необходима емкость — компостер. Его можно сделать самостоятельно из досок или другого подручного материала либо купить в магазине.

Выбор между готовым компостером и самостоятельной постройкой зависит от стилистических предпочтений и умений хозяев. У каждого из решений есть свои преимущества и недостатки.

Построить компостер из досок и бруса несложно — для этого нужны минимальные навыки работы с пиломатериалами, несколько часов свободного времени и базовый набор инструментов. Экологичный компостер из древесины станет естественной частью ландшафта, если дом и другие постройки на участке выполнены из того же материала. Доски можно окрасить в любой цвет, чтобы точно попасть в стиль ландшафта. Однако у досок есть существенный недостаток — они подвержены гниению. Чтобы деревянный компостер не сгнил, приходится каждый раз в конце сезона опустошать ящик и заново пропитывать доски антисептиком.

К тому же компостер большого объема из досок обойдется недешево. Выгодней приобрести садовый компостер из прочного полипропилена, не подверженного гниению. У пластикового ящика есть и другие преимущества: можно выбрать подходящую по объему модель, исходя из количества отходов; пластиковые стенки не обладают большим весом, поэтому компостер можно привезти на личном автомобиле в виде набора для самостоятельной сборки и собрать прямо на месте. И наконец, пластиковый контейнер разработан с учетом всех тонкостей компостирования — например, обеспечивает доступ кислорода. В сетевых магазинах товаров для сада можно приобрести компостеры разной формы и цвета объемом от 200 до 800 литров, подобрав вариант, который подходит к ландшафту. Украсив компостер вьющимися растениями, его можно замаскировать так, чтобы не было видно.



Как определить момент созревания компоста?

Скорость созревания зависит от соотношения четырех ингредиентов в органической массе. Если влаги и воздуха достаточно, процесс биодеградации идет активно. В это время температура в толще сырья повышается до 50-70 °C. Затем температура снижается до 40-50 °C — эту фазу называют созреванием. Полное созревание в естественных условиях, без добавления биоактиваторов, занимает до 2 лет. Однако с помощью биоактиваторов и регулярного насыщения кислородом компост созревает за один сезон.



Что можно и что не стоит добавлять в компостную кучу?

Секрет качественного компоста заключается в поддержании оптимального баланса двух веществ — углерода и азота.

Углерод содержат измельченные ветки и стебли, сухие листья, опилки и щепки, измельченная оберточная бумага и картон, полученные в результате вторичной переработки, кофейная гуща, иглы хвойных деревьев, яичная скорлупа, солома, торфяной мох, древесная зола.

Азот содержат вещества с большим содержанием белка — навоз, свежескошенная трава, пищевые отходы.

В компостной куче должно быть больше углерода, чем азота. Можно взять за основу правило — использовать одну треть зеленой массы, содержащей азот, и две трети материала, содержащего углерод.

Не стоит добавлять в компост обрезки мяса или рыбы, кости — они привлекают насекомых-вредителей.

Многолетние сорняки, например одуванчики, и ботва растений, зараженных одной из садовых болезней, не лучшее наполнение для компостной кучи. Подкармливая растения компостом, произведенным из сорных или больных растений, можно занести на грядки семена сорняков и болезнетворные бактерии.

Не стоит бросать в компостную кучу кожуру фруктов, купленных в магазине. Бананы, персики, апельсины и другие фрукты могут содержать остатки пестицидов.



Как использовать компост?

Полученное в результате органическое удобрение содержит все необходимое для питания растений: калий, кальций, фосфор и другие полезные вещества. Диоксид углерода, выделяющийся при биодеградации растительной массы, создает благоприятные условия для фотосинтеза растений. Микроорганизмы и грибки, размножившиеся в компосте, также благотворно влияют на развитие растений. Некоторые бактерии и грибки взаимодействуют с корнями посадок, помогая им насыщаться влагой, кислородом и питательными элементами.

Наиболее современный способ использования органических удобрений — приготовление компостного чая (настойки компоста, жидкого компоста). Пропитка почвы компостным чаем — гораздо более эффективный способ доставить питательные вещества и полезную микрофлору к корням растений, чем перемешивание грунта с обычным компостом. Бактерии, грибки и минеральные вещества проникают с жидкостью в почву и практически сразу достигают корней, питая растения.







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::. прочитало: 65 | автор: sadovod | Вчера, 13:09 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.