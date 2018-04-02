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::. Куриный помёт в смеси с опилками | Удобрения
Куриный помёт в смеси с опилками хранится в куче уже несколько лет. Можно ли его использовать как удобрение?
Птичий помет - это самое богатое питательными веществами органическое удобрение. В свежем курином помете содержится азота 1,6-2% (в коровьем навозе - 0,5%). При компостировании с древесными опилками и хранении в течение 2-3 лет содержание питательных веществ возрастает в 1,5-2 раза, но при условии хранения его под укрытием. Такой выдержанный компост не содержит всхожих семян сорняков, возбудителей болезней, не имеет резкого неприятного запаха. Удобрение это быстродействующее, все элементы питания находятся в нем в легкоусвояемой форме и быстро поглощаются растениями.
Перепревший птичий помет можно вносить в почву ранней весной как основное удобрение, а свежий птичий помет садоводы и огородники используют часто для подкормок, в том числе жидких (с добавлением суперфосфата). Для приготовления жидкой подкормки имеющуюся емкость на треть заполняют пометом, затем заливают до верха водой, размешивают и оставляют на 2-3 суток, после чего разводят водой в 10 раз и поливают почву около растений, стараясь их не обрызгать.

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::. прочитало: 40 | автор: sadovod | Сегодня, 10:55 | Комментариев 0 |
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