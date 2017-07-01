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::. Основные ошибки в уходе за овощными культурами | Овощеводство
Основные ошибки в уходе за овощными культурами
В руководствах по выращиванию овощных и Других культур нередко подчеркивается необходимость точного соблюдения приемов и рекомендаций по уходу. А это абсолютно оправдано, потому что любая ошибка в агротехнике может иметь печальные последствия для величины или качества урожая.
Большинство ошибок приходится на поливы и подкормки, посевные и посадочные мероприятия, соблюдение параметров микроклимата в теплицах.
Рассмотрим приемы ухода в порядке их применения в течение периода выращивания овощных культур и допускаемые при этом неточности и ошибки.
При подготовке почвы или тепличного грунта зачастую допускают просчеты при известковании: вносят повышенные (переизвесткование) или недостаточные (недоизвесткование) дозы извести или других известковых материалов. Сюда же можно отнести и посев (посадку) культур сразу же после внесения извести. Последствиями первой ошибки будут: щелочная реакция почвы, усугубляемая возможной повышенной щелочностью поливной воды, нарушения в питании калием и магнием, а также рядом микроэлементов. Недоизвесткование не исправит кислую реакцию почвы, а от применения физиологически кислых удобрений даже усилит, растения будут слабо расти, легче подвергаться заболеваниям, нарушится питание кальцием и фосфором. При третьем недостатке почва не сразу выровняет свою кислотность, а в теплице возможны аммиачные отравления огурцов.
Нужно точно знать кислотность почвы на участке, вносить известковые материалы с осени в соответствии с рекомендациями. Весеннее известкование нужно проводить за две (а лучше три) недели до посадки.
Нарушение рекомендуемых схем посадки рассадных культур нередко приводит к загущению растений. Для взрослых растений это грозит недостатками в питании за счет меньшего объема почвы и нарушениями светового режима за счет затенения растениями друг друга. Следствиями загущенноcти бывают вытягивание осевых органов растений, раннее отмирание нижних листьев, ухудшение воздухообмена в растительной массе, повышение опасности поражения болезнями.
Заглубленная посадка рассады нежелательна для петрушки и сельдерея и недопустима для сладкого перца и баклажана. Дополнительных корней при этом не вырастет, а заболевание прикорневыми гнилями весьма возможно.
Опоздание с прореживанием всходов посевных культур предполагает те же последствия, что и нарушение схем высадки. Кроме того, при позднем прореживании велика вероятность обрыва части корней у оставляемых растений, что означает остановку в росте и развитии, снижение урожайных возможностей культур.
Немало ошибок связано с поливами. Поверхностный полив способен нарушать рост корней в глубину, и за счет их новообразований в верхней увлажняемой зоне почвы при ее подсыхании корни также могут погибнуть. Такое же действие оказывает и полив по пересохшей почве даже большой нормой воды, но без предварительного одно-двукратного смачивания малыми порциями. Третья разновидность некачественного увлажнения почвы - полив в жаркую погоду днем. Усиленное испарение тут же отнимает воду, необходимую растению. Если у растения до полива подвяли листья, то такой полив не исправляет положения. Вредят водному режиму растений и температурные характеристики воды. Холодная по сравнению с почвой вода производит «шок» в корневой системе. Корни временно прекращают поглощение воды и питательных веществ, что негативно отражается на состоянии всего растения. Полив теплой водой с разницей в 3...4°С по сравнению с температурой почвы еще допустим, но большая разница вызовет временное усиление поглотительной деятельности корней, чтобы затем, с охлаждением до прежней температуры, понизить ее. Такие скачки в работе корней за короткий промежуток времени крайне нежелательны.
При подкормках растений также случается немало недочетов. Подкормка без предварительного увлажнения почвы задерживает питательные вещества у поверхности. Пищевой режим растений от таких подкормок не улучшается по трем причинам: пища не поступает к части корневой системы; опасности засоления верхнего слоя почвы; появления на поверхности водорослей, отнимающих пищу у растений. Даже правильная подкормка, но с излишне высокой концентрацией элементов питания затруднит их поглощение и также не достигнет цели. Вредны в конечном итоге и подкормки одним элементом несколько раз подряд. Наряду с его восполнением (что полезно) может произойти резкое нарушение соотношения элементов и общая разбалансировка питания.
Ошибки допускаются и при исправлении недостатка элементов по внешним признакам на органах растений. В стремлении скорее помочь растению дают высокие концентрации того или иного элемента, а нужного результата не получают. При четком появлении признака недостатка элемента на листьях нужны несколько подкормок невысокими дозами удобрения (1 г/л). Подкормок может быть две в течение недели или три за две недели: одна корневая и одна внекорневая или две корневых через одну внекорневую.
Несовершенство конструкций огородных тепличек зачастую дополняется недочетами в их использовании. Обычно допускают две ошибки: позднеутреннее проветривание и раннее вечернее закрытие. То и другое ухудшает микроклимат и наиболее отрицательно отзывается на томатах.
Опоздание с обрезкой боковых побегов огуречных растений приводит к непродуктивной трате пластических веществ, ухудшает образование завязей и в высшей степени вредит урожайности.
Несвоевременность уборки (переращивание плодов огурца, перца, баклажана, кабачка, патиссона) значительно понижает качественные показатели продукции и задерживает образование новых завязей и плодов, что вместе со снижением урожая приводит к перерывам в плодоношении культур. Зачастую при подготовке компоста с включением в него растительных остатков культурных и дикорастущих растений не обращают внимания на состояние вносимых компонентов. Между тем, в случае зараженности растений болезнями, какая-то часть болезнетворных начал может не погибнуть даже при подъеме температуры в компостной куче или ее неполном промерзании. Тогда, внося компост, вы можете заразить новые растения.
Серьезными, если не ошибками, то недочетами в уходе за овощными культурами можно считать: посев семян одного вида на разную глубину, неоднократное внесение удобрений в сухом виде на поверхность почвы, невнимательное отношение к сорнякам - разносчикам и временным (промежуточным) хозяевам вредителей и болезней овощей, а также к ядохимикатам, небрежная уборка растительных остатков в течение вегетации и после нее, выращивание культуры без предварительного ознакомления с ее биологическими особенностями.
Э. Феофилов, засл. агроном России
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::. прочитало: 1 259 | автор: sadovod | 23 марта 2018 | Комментариев 0 |
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