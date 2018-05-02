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::. Свет и рассада | Овощеводство
Свет и рассада
Если рассадные растения расположены близко друг от друга, то даже при нормальном свете стебли затенены и быстро вытягиваются из-за высокой концентрации в них ростовых веществ. После расстановки рассады освещение стеблей улучшается, ростовые вещества разлагаются и растения прекращают вытягиваться.
На рассаде, которую выращивают на подоконниках, быстро и четко проявляется эффект фототропизма. Он объясняется разностью в скорости роста стеблей на освещенной и затененной сторонах. Они больше вытягиваются на менее светлой стороне. От этого растения искривляются. То же происходит и с листьями, которые стремятся к свету. Поэтому надо ежедневно поворачивать растения. Растение получает оптимальное количество освещения только тогда, когда свет (верхний и боковой) направлен на него с двух сторон.
По требовательности к световой энергии, различным внутренним и внешним реакциям на нее растения различаются не только по группам и семействам, но и по отдельным видам и сортам.
Для обеспечения нормального роста и развития необходимо гармоничное сочетание условий освещенности и азотного питания. Более высокому уровню азота должен соответствовать более высокий уровень света.
Э. Феофилов,
засл. агроном России
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::. прочитало: 30 | автор: sadovod | Сегодня, 09:39 | Комментариев 0 |
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