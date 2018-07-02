



::. Артишок требует обычный уход | Овощеводство Артишок требует обычного ухода

Артишок - довольно необычное для наших мест растение. Оно обладает тонкими вкусовыми качествами, ценится за большое содержание углеводов и ароматических веществ, однако незаслуженно мало освоено огородниками. В пищу используют «сердечки» артишоков - основания мясистых листьев и донце головок-соцветий.

Растение теплолюбиво. В марте-апреле семена артишоков замачивают и создают условия для прорастания. Для проращивания хорошо поместить семена в опилки, смоченные водой. Там им будет достаточно влаги. В таких условиях семена выдерживают при температуре 25°С в течение нескольких дней, и они начинают прорастать.

Взошедшие семена высаживают в горшочки. Перед высадкой в горшочки рекомендуется выдержать проросшие семена (корешок достигает 1-2 см в длину) в течение одной-двух недель в холодном месте при температуре около 0°С или даже слегка ниже. Если кончики корней начинают темнеть, то растение уже готово к высадке в горшочек. Перед высадкой нужно отщипнуть корешок примерно на 2/3 его длины.

Оптимальный почвенный состав в горшочках - 2 части перегноя, 1 часть дерновой земли, 1 часть песка. В каждый горшок высаживают по одному семени, прикрывая его слоем земли 2-3 см. Горшки обильно поливают и поддерживают температуру около 20°С.

К моменту высадки в открытый грунт рассада должна иметь четыре-пять листьев. Высадку производят в начале июня. Ночные заморозки губительны для рассады. Оптимальное расстояние между растениями 50-70 см.

Растению требуется обычный уход: прополка, рыхление почвы, полив и подкормка. В качестве подкормки нужно использовать навоз и суперфосфат, разбавленный водой в соотношении

30 г на 10 л.

Позаботьтесь, чтобы на каждом растении было не более двух соцветий. Выросшие головки срезают до того, как раскроется внешний слой.

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 91 | автор: sadovod | Вчера, 09:46 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.